大馬墜機前「她果斷超車保住3命」　差1秒躲過爆炸畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞17日發生小飛機墜毀公路的10死事故，當時幼稚園老師瑪席卡（Masikah Ta'ibah Zakaria）正好開車經過，但敏銳察覺到飛機距離太靠近，引擎聲響也異常巨大，於是當機立斷、超越前車快速駛離，機警反應讓她與後座2名年幼學童逃過一劫，相關畫面也在社群媒體瘋傳。

根據後方車輛的行車紀錄器畫面，瑪席卡從左側車道呼嘯而過，據信超越包括罹難司機沙利布丁（Sharipuddin Shaari）在內的轎車，驚險躲過爆炸火焰。另據《中國報》報導，沙利布丁的轎車後來被巨大衝擊力和爆炸力直接炸成廢鐵。

▲瑪席卡超車逃過墜機火焰。（圖／翻攝TikTok）

Buletin TV9、《大都會日報》等外媒報導，瑪席卡當天一如往常從德奈阿南（Denai Alam）的幼稚園開車出發，把一對6歲與4歲的學童兄弟檔送回家，途中行經某座橋梁時，就瞥見小飛機「即將降落」，當時還沒有想太多，「直到我聽見飛機引擎聲音非常大，而且距離非常近，才開始擔心。」

她一心只想趕快帶著後座2個孩子逃命，「所以我踩下油門，幾秒鐘過後，再從後視鏡一看，我們身後發生了大爆炸。」她對於空難感到非常痛心，「我仍不敢相信自己能從這場事故中倖存下來，我非常感激上天保護…事故發生前，我只早跑了一秒鐘。」

孩童母親宣稱，自己才剛祈禱完畢，就接到報平安電話，對於兒子們的倖存感激不已，「我那天差點失去了孩子…我一生都虧欠兒子們的老師，我非常感謝她。」她表示，兄弟倆分別罹患自閉症與語言遲緩，但「他們一定看到了身後的意外，因為他們都試圖跟我描述火災跟爆炸。」

