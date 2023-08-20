台囚「販毒重判52年」看牙醫被劫走！犯案細節曝　柬警公布7嫌照片

記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨一名45歲台籍陳姓囚犯因販毒遭重判52年，結果他17日戒護前往牙醫診所時，有5名蒙面歹徒持槍闖入劫走囚犯。柬埔寨警方表示，這起劫囚行動已策畫至少2個月，目前已逮捕7名柬裔美籍的嫌犯，但陳嫌目前仍在逃，不排除已逃往其他鄰近國家。

根據《高棉時報》報導，柬埔寨警方公布7名參與劫囚的嫌犯照片，他們皆是來自美國的雇傭罪犯（hired criminals），他們大約在兩個星期前入境柬埔寨，但這起行動在美國至少已策畫了兩個月。

▲柬埔寨警方公布7名參與劫囚的嫌犯照片。（圖／翻攝自高棉時報）



國家警察總長薩沃恩（Neth Savoeun）表示，目前陳姓嫌犯和劫囚行動的主謀尚未被逮捕，不排除可能逃往其他國家，目前已與鄰國展開密切合作，國家警察部隊和監獄看守往後也會更加注意維安。

報導指出，這起劫囚事件發生在17日上午8時左右，當時陳姓嫌犯在4名獄警的戒護之下前往暹粒市一家牙醫診所，結果當陳嫌進入診療間，4名獄警在外看守時，突然有5名蒙面歹徒持槍闖入。

▲警方在車上找到作案工具。（圖／翻攝自高棉時報）



警方表示，這5名歹徒拿槍指著獄警，並用手銬將他們銬住，當確認獄警戴上手銬後，就立刻將陳姓嫌犯帶走，接著坐上在診所外等候的Lexus 330轎車逃逸。警方大約在1小時後於城郊一個隱密的地方發現該輛車，並在上面發現5把帶消音器的手槍、5個面具和5雙手套。

暹粒獄方表示，來自台灣的陳姓嫌犯於2009年2月11日被逮捕，罪名是違反柬埔寨《毒品管制法》第40條運輸和販運毒品，最終被重判52年。

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