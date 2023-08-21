新加坡235億最大洗錢案　嫌犯蘇海金愛炫富！爽住19億豪宅開名車

▲社群媒體流傳蘇海金（Su Haijin）的照片。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新加坡上周破獲近年來最大宗犯罪活動，涉及金額將近10億新幣（約新台幣235億元），有10名外籍人士涉嫌洗錢、偽造文件落網。其中一人就是來自中國福建的蘇海金，作風高調愛炫富，住在價值8000多萬新幣（約新台幣19億元）的豪宅，出入以勞斯萊斯名車代步，但就在執法人員上門逮人這天，他拒捕從二樓陽台跳下骨折。

綜合聯合早報、8視界新聞等報導，蘇海金說話有閩南口音，住在武吉知馬友和園（Ewart Park）優質洋房，住處猶如娛樂室，家裡地下室就有卡拉OK、庭院也有迷你高爾夫球場，經常在晚上開派對，邀情朋友深夜聚會，還會在與名人吃飯之後，把照片分享給認識的人，藉此炫耀人脈。有人透露，他與他的太太極少露面，出入都經地下停車場。

儘管涉及洗錢，但蘇海金平時會參與社會活動、贊助社團，獲得名譽會長頭銜，只不過他的高調作風早已引起部分人士不滿，這些「洗白」也逃不過執法人員的調查。就在15日上午，多名執法人員當天7時左右上門圍捕，蘇海金拒捕從二樓陽台跳下，手腳骨折，被發現時躲在溝渠內，事後被送醫治療。

不過蘇海金事後在法庭上堅稱，自己並非拒捕，而是誤以為有仇家找上門，不小心跌出陽台，且聽到類似開槍的聲音，因此躲進溝渠。

針對新加坡近年來最大洗錢案，控方已於16日晚間表示，由於涉案人士眾多，有證據顯示這群人有關聯，加上調查處於初步階段，要求法官把10人繼續還押，接受調查並錄口供。