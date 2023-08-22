台灣芒果被禁止輸入　陸官媒：積極溝通「問題並不難解決」

▲數據顯示，芒果外銷中國大陸938公噸，占總產量約0.5%。（圖／記者楊惠琪攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對大陸21日宣布暫停輸入台灣芒果，農業部回應稱，從未接獲其他貿易國通知芒果檢出太平洋臀紋粉介殼蟲，批評大陸屢次不符合國際慣例。大陸官媒公眾號今（22）日發表評論文章稱，台灣一邊甩鍋推責、反咬大陸，另一邊卻頻頻在兩岸貿易往來中作梗。

現階段芒果產季已經接近尾聲，因此大陸推出的禁令不會立刻衝擊市場，但外界擔憂，若明年芒果豐收，價格恐怕會出現大跌。

農業部次長陳駿季表示，台灣芒果大洋臀紋粉蚧檢出頻度低，且就算檢出仍有很多作為，如提高抽檢頻度等，但中國大陸卻選擇直接就禁止輸入，對這樣的手段沒辦法接受。

大陸官方評論媒體「長安街知事」指出，台灣當局這套甩鍋推責、轉嫁矛盾的說辭，幾乎與2年前如出一轍。

實際上，大陸近年已多次禁止台灣水果輸陸。2021年3月1日，大陸稱因檢出有害生物，暫停輸入台灣鳳梨。半年多後，大陸海關總署稱多次在台灣釋迦和蓮霧中，檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，決定自2021年9月20日起暫停輸入。

針對台灣水果被禁止輸入大陸，「長安街知事」表示，民進黨將食品安全問題政治化，一邊甩鍋推責、反咬大陸，另一邊卻頻頻在兩岸貿易往來中作梗。

文章指出，事實上，只要台灣方面有關主管部門能針對具體品質缺陷，提出有效改進方案，與大陸積極溝通，「問題並不難解決。」

文章舉例稱，台東縣今年6月提供了部分業者的整改情況，在綜合評估了相關整改措施的基礎上，大陸海關總署決定自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，不過前提是輸大陸的釋迦須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

「很明顯，大陸的態度一直是就事論事，有問題解決問題」，文章批評，台灣當局卻只會頻頻轉移問題，激化矛盾，「這一次，就看民進黨當局是選擇呼籲每人每天吃十幾斤芒果，還是對症下藥，解決問題了。」

針對大陸禁「芒」令，農業部長陳吉仲回應，中國大陸屢次不符合國際慣例，未經科學性對話即任意中斷貿易的作法，對此深感遺憾，將持續透過雙邊管道呼籲中國儘速與我國進行技術對話，尋求合理的解決方式，以儘早恢復芒果銷中。

陳吉仲指出，農業部一直努力「不要讓雞蛋放在同一個籃子裡」，目前日本已取代中國成為台灣水果最大外銷市場，對岸已落居農產品外銷第4大市場，其中芒果外銷中國938公噸，僅佔全國產量約0.5%，對台影響有限。