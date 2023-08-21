綠委：中國拿芒果當祭品　只會引起台灣人民反彈

▲芒果示意圖。（圖／記者楊惠琪攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸對台灣農漁產品的禁令再開一槍，國台辦宣布，因今年以來從台灣輸入大陸的芒果檢出有害生物，決定自8月21日起暫停台灣芒果輸入大陸。對此，民進黨立委郭國文今（21日），中國在大選年拿芒果當祭品，絕對沒有獲得台灣人民的認同，只會引起反彈。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天指出，今年以來，大陸海關從台灣地區輸入大陸的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧。該有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。她說，為從源頭上防範風險，海關總署決定自2023年8月21日起暫停台灣地區芒果輸入大陸，並已通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協定》聯繫管道向台灣方面通報，要求台灣方面進一步完善植物檢疫管理體系。

對此，郭國文今天受訪表示，芒果被禁了，就像去年的文旦一樣，中國一邊軍演，一邊禁止芒果輸入中國，這是中共一慣的手法，特別今年又是總統大選年，中國特別拿芒果來當祭品。

郭國文直言，以前台灣芒果輸出從來不曾是問題，如同以前文旦輸出也不曾出問題，但只要配合中國軍演，就會有芒果或者文旦被犧牲，這種作法絕對沒有辦法獲得台灣人民的認同，只會引起更多農民的反彈。