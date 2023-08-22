AI自動生成作品　美法院判1情況「無法主張版權」

▲紐約設計師艾倫利用AI生成藝術作品參展，並且獲得獎項。（圖／翻攝科羅拉多州博覽會美術展）

記者張靖榕／綜合外電報導

利用AI（人工智慧）生成的作品究竟能否主張擁有版權，是AI技術今年躍上檯面以來最令人關心的問題之一，對此，美國華盛頓法院法官做出判決，若AI生成的藝術作品中，沒有任何人工輸入的成分，就無法主張擁有其版權。

路透社報導，法官霍爾（Beryl Howell）25日表示，只有人類作者的作品才能獲得版權，他也確認美國著作權局拒絕電腦科學家泰勒（Stephen Thaler）為DABUS系統提交的版權申請。

DABUS系統，全名為「Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience」（統一感知自動引導裝置），泰勒以此裝置的發明向美國著作權局提交專利，但遭到駁回。

與此同時，泰勒在英國、南非、澳洲、沙烏地阿拉伯等國家申請DABUS生成專利，但目前情況也相當不順利。泰勒與律師21日都表示對此判決感到相當不滿，並表示將上訴。

快速發展的生成式AI引發新的知識產權問題，美國著作權局同樣駁回一名藝術家用Midjourney生成的圖像版權申請。

紐約藝術家艾倫（Jason Allen）去年9月，利用Midjourney軟體生成的作品，參加科羅拉多州博覽會美術展並獲獎，但此舉卻引起其他參展藝術家不滿，並在藝術界引起風波，認為有失比賽公平性。不過除了艾倫不認為自己有違規外，主辦方也表示「數位藝術類」的作品允許藝術家以科技方式創作，而且艾倫交件時也註明該作品是由Midjourney生成。