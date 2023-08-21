反制北韓巡弋飛彈！美韓出動戰鬥機排演「敵方入侵」　嗆聲金正恩

▲南韓空軍21日在美韓聯合軍演出動F-35A戰鬥機。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓從今（21）日起展開為期10天的「乙支自由之盾」（UFS）聯合軍演，軍演的第一天北韓官媒便於上午在報導釋出北韓（朝鮮）最高領導人視察艦隊、護衛艦發射巡弋飛彈的相片。為此，南韓空軍第一天就動員F-35A、F-15K戰鬥機，針對北韓派遣軍機侵犯領空、以及北韓發射巡弋飛彈攻擊軍事設施的行為進行訓練。

根據《韓聯社》，南韓空軍21日指出，在乙支自由之盾美韓聯合軍演的第一天，就展開了「防禦型制空」（Defensive Counter Air）訓練，當面臨敵方航空站立的攻擊或入侵時，美韓兩軍（我軍）如何透過空中與地面上戰力的合作，遠距偵測敵方攻擊，並予以攔截。

▲南韓空軍出動KF-16戰鬥機參加美韓聯合軍演。（圖／CFP）

南韓空軍第20戰鬥飛行團等8個飛行戰隊參加此次軍演，分成兩組扮演敵軍、我軍，而防空管制大隊和飛彈防禦部隊也有參加，F-4和KF-16戰鬥機扮演高速飛行的敵機、HH-47直升機等數架軍機扮演低空飛行的敵機，軍演以敵機侵犯領空劃開序幕。

至於F-5戰鬥機則扮演敵軍發射的巡弋飛彈，其高速飛行衝向美韓兩軍重要設施。

「嗶嗶～」，預告敵機侵犯領空的警報聲響遍控制室，南韓空軍機師飛快奔出大門、搭上停在外頭的戰鬥機，來自南韓全國的飛行部隊出動戰力，F-35A、F-15K、KF-16戰鬥機和FA-50輕型戰鬥機等10多架軍機抵達任務空域後從遠距離擊退敵機。

▲南韓空軍在某處未公開的軍事基地出動FA-50戰鬥攻擊機。（圖／CFP）

在同時偵測到入侵領空的敵機和巡弋飛彈後，防空管制大隊和飛彈防禦部隊作戰要員也開始動起來，管制要員透過雷達裝備追蹤巡弋飛彈的路徑，反空防禦作戰要員則使用神弓、天弓等南韓防空飛彈進行攔截。

敵機從領空消失後，軍演才宣告結束。

南韓空軍表示，「透過此次訓練，能夠更加熟練敵機和巡弋飛彈入侵時的應對程序、進一步發展作戰能力。」

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