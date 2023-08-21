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女學霸衝教堂跪地「挖出雙眼」失明　眼球垂下來嚇壞眾人

自豪跟上帝特別親近！女學霸教堂內「手挖雙眼」失明…眼球垂臉嚇壞牧師

▲美國女子凱莉因濫用藥物產生的幻覺，在教堂內自挖眼睛導致失明。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT 

醫學與宗教是人們生病時的重要支柱，但美國南加州25歲女子凱莉（Kaylee Muthart）卻因為濫用藥物和過度沉溺於信仰，在21歲時「為了救所有人類」自挖雙眼失明。

據《鏡報》報導，在校全科成績A的凱莉17歲時因工時過長與心律不整，暫時休學接受治療，並在回歸校園後獲得大學獎學金，研讀海洋生物學，但她19歲又因酗酒，吸食含安非他命、古柯鹼及冰毒的大麻，深陷「奇怪快感」和「跟上帝特別親近」幻覺中，加上當時與交往2年男友分手，更加依賴酒精與藥物，最後在幻覺中自挖雙眼失明。

凱莉事後表示，當時有個聲音告訴她必須犧牲自己拯救世界，要她立刻把眼睛挖出來，否則所有人都會被殺死，便衝進教堂雙膝跪地挖眼。凱莉的嘶吼聲與恐怖行為嚇壞現場所有人，若非牧師上前阻止「我連大腦都想挖出來」，但凱莉送醫後仍因掛在臉上的眼珠被自己捏扁，從此失明。

凱莉透露，最後只記得拔出時「一片黑暗」，清醒後才痛定思痛遠離毒品，為此還在住院期間「拒絕使用強效止痛藥」，最終在意志與治療下，克服包含俗稱躁鬱症的雙相情緒障礙症與藥物濫用，裝上義眼過起新的人生。她也希望自己的經歷能讓沉迷毒品的人脫離毒品危害。

◎《CTWANT》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，毒品防制諮詢專線：0800-770-885

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