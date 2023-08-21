　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣沒有拋棄我！」　台男與日議員登記結婚故事曝

柴口征寬（左）擔任貨運司機26年，認識劉靈均（右）後，一起推動性別運動，還在伴侶鼓勵下從政。

▲柴口征寬（左）擔任貨運司機26年，認識劉靈均（右）後，一起推動性別運動，還在伴侶鼓勵下從政。

圖文／鏡週刊

台灣今年初擴大承認跨國同性婚姻，適用新規定的日本愛知縣高濱市議員柴口征寬，近日抵台與台籍同性伴侶劉靈均登記結婚，成為日本首位以同志身分結婚的政治人物，創下日本政壇紀錄。53歲的柴口，過去26年原是開著大卡車的貨運司機，2年前與小他15歲的劉靈均相戀，不但一起推動性別運動，更決定投身政界，致力消除任何形式的歧視，他說：「跟先生在一起後獲得很多勇氣，希望能分享給更多人，賦予他們勇氣！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「結婚後的感覺就是台灣沒有拋棄我。」劉靈均說，台灣仍有很多問題待解，同志過去遭歧視而常處在「被丟棄」的情緒中，但他現在出國已可自豪地說：「我的家鄉沒有拋棄我，而是以開放的態度容納更多更新的人事物，希望你的家鄉也跟我的一樣，讓我們都可以跟喜歡的人結婚！」

今年4月23日，僅約5萬人口的日本愛知縣高濱市舉行議員改選，初試啼聲的柴口順利當選，開票結果一出爐，他就高舉男友劉靈均的手，在競選總部接受眾人喝采，這是愛知縣首次選出LGBTQ的民意代表。

▼柴口征寬4月甫當選愛知縣高濱市議員，開票結果一出爐，他開心地牽起劉靈均的手接受喝采。

柴口征寬4月甫當選愛知縣高濱市議員，開票結果一出爐，他開心地牽起劉靈均的手接受喝采。（翻攝柴口征寬臉書）

柴口說，競選期間發現自己海報被撕毀、焚燒後丟進水溝，統一教教會還開著車在選區批「同性戀很噁心」，連幫忙輔選的劉靈均都遭資深議員挑釁，但當他在社區演講，看見中學生手牽手聆聽，甚至前同事竟花2小時開車到總部替他加油打氣，都讓他更有力量奮鬥下去。

出生自苗栗的劉靈均則是同志及性別權益倡議者，目前在日本明治大學等多所學校擔任兼職講師，也是大阪公立大學人權研究中心特別研究員。2017年5月24日，台灣同婚釋憲結果出爐後，在日攻讀碩士的他發起「關西同志聯盟」，盼借鏡台灣，倡議日本同婚法制化；2021年他與柴口相戀同居，進一步推動高濱市同性伴侶宣誓制度，共遞交三次市民意見書，柴口則說服當地資深議員內藤とし子協助，終讓制度去年4月上路，二人登記為該市首對伴侶。

▼柴口征寬（左）競選市議員期間，劉靈均（右）愛相隨，也幫忙站路口宣講、拉票。

柴口征寬（左）競選市議員期間，劉靈均（右）愛相隨，也幫忙站路口宣講、拉票。（劉靈均提供）

「但這張證出了這個城市就沒用了！所以才來台結婚。」柴口向本刊記者秀出同性伴侶證，並指著劉靈均的台灣身分證配偶欄表示，儘管高濱市發了同性伴侶證，但不具法律約束力，且僅限該市適用。劉也說，日本並非各行政區都實施同性伴侶制，且權利各地規定不同，在高濱市可申請雙人戶的市民住宅，但對機構或商家出示該證僅「有可能」被視為婚姻，因證件所載「請充分理解」並沒強制力，屬建議性質。

柴口接著說，他10歲認知自己是同志，「但多年來的心態是絕對不能說，說了就完蛋了，是一種認命、沒辦法了的感覺！」直到認識劉，去年初為倡議同性伴侶制，才在黨內新春團拜向其他黨員出櫃，「來台完婚後，我更感到從沒有過的放鬆，那是鬆了一口氣的感覺！」他說，這張結婚證書讓二人配偶關係「被鄭重地承認了」，這跟拿到同性伴侶證的心情天差地別。


更多鏡週刊報導
【台日同婚新紀錄2】一篇貼文促成「民共交流」　民進黨性平部直呼彌足珍貴
【台日同婚新紀錄3】台灣跨國同婚仍有差別待遇　日市議員：別把他們當潛在罪犯
【台日同婚新紀錄】日本政壇第一人　同志市議員奔台登記結婚

ET快訊
「台灣沒有拋棄我！」　台男與日議員結婚故事曝
最兇日文老師穿「死庫水」包不住！　腿一抬辣翻
2日籍正妹自由行弄丟錢包！帥警霸氣掏1萬出借　她們回來謝恩了
台人勸別逛士林夜市　外國妹喊被騙了：很像迪士尼！
謝忻驚遇「假代言真伴遊」富商開價！啦啦隊員、戲劇女主角都賺過
妻子卵巢癌末期　婦產科名醫「1舉動」自責害了她　2個月就離世

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

處暑要來了！威力彩今晚飆3.2億　4星座財運旺

大仁科大傳逼退通識教師　教團批：作法荒謬「籲教育部注意」

iPhone跳「YouTube訂閱調漲」通知　見新價格他傻了：退訂！

獨／要文組教授再修藥學碩士！大仁科大遭批變相逼退通識教師

最兇日文老師穿「死庫水」快包不住　腿一抬辣翻7千人

「台灣沒有拋棄我！」　台男與日議員登記結婚故事曝

毛孩飼養率提升！　新竹縣寵物登記「比新生兒出生數高」

台人勸別逛士林夜市　外國妹喊被騙了：很像迪士尼！

為何要怕鬼？　美女醫「2句話」獲讚太中肯

連7天防午後大雷雨　颱風可能發展時間曝

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

轎車困新北華江橋下河堤　炸雨「險滅頂」警消急救援

處暑要來了！威力彩今晚飆3.2億　4星座財運旺

大仁科大傳逼退通識教師　教團批：作法荒謬「籲教育部注意」

iPhone跳「YouTube訂閱調漲」通知　見新價格他傻了：退訂！

獨／要文組教授再修藥學碩士！大仁科大遭批變相逼退通識教師

最兇日文老師穿「死庫水」快包不住　腿一抬辣翻7千人

「台灣沒有拋棄我！」　台男與日議員登記結婚故事曝

毛孩飼養率提升！　新竹縣寵物登記「比新生兒出生數高」

台人勸別逛士林夜市　外國妹喊被騙了：很像迪士尼！

為何要怕鬼？　美女醫「2句話」獲讚太中肯

連7天防午後大雷雨　颱風可能發展時間曝

蕭敬騰夫妻「做人計畫曝光」親認：早想好了！　守她16年追求細節公開

搶進吉隆坡隱富聚落　海外新居就在孟沙

Suzuki「全新電動休旅」明年登場！售價有望百萬有找　續航450km

處暑要來了！威力彩今晚飆3.2億　4星座財運旺

中國宣布破獲CIA間諜案！　「核心要害單位」被滲透

星巴克8／21起連續兩天「全品項二杯6折」　星冰樂也有優惠！

大仁科大傳逼退通識教師　教團批：作法荒謬「籲教育部注意」

iPhone跳「YouTube訂閱調漲」通知　見新價格他傻了：退訂！

王宇婕零偽裝約會12年男友！　甜讚4優點「有小孩才想結婚」

獨／要文組教授再修藥學碩士！大仁科大遭批變相逼退通識教師

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

生活熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

即／6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

全聯「七夕神物」上架！顧客試吃讚翻

老公天天狂要！「人妻無法負荷」求拒絕

妻卵巢癌末期　名醫1舉動自責害了她

連7天防午後大雷雨　颱風可能發展時間曝

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

台人勸別逛士林夜市　外國妹喊被騙了：很像迪士尼

超商咖啡隱藏喝法+1！一招「加冰不會變淡」

為何要怕鬼？　美女醫「2句話」獲讚太中肯

3生肖旺了！明起橫財一把抓　屬兔「霉運掰掰」

三峽下完暴雨　咖啡廳變游泳池

全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉

屌打鍋貼水餃！八方雲集「必點1餐點」　內行推爆

更多熱門

相關新聞

日政壇第一人　同志議員來台登記結婚

日政壇第一人　同志議員來台登記結婚

台灣同性婚姻2019年上路，今年初再擴大承認跨國同婚，適用新規定的日本愛知縣高濱市議員柴口征寬，近日抵台與台籍同性伴侶劉靈均登記結婚，成為日本首位以同志身分結婚的政治人物，創下日本政壇紀錄。這對「夫夫」接受本刊採訪，一一道出二人相識、推動同性伴侶制及從政競選的經過，並比較了台日LGBTQ族群的處境。

失戀女吃海底撈　店員送禮貼「紙條」暖炸

失戀女吃海底撈　店員送禮貼「紙條」暖炸

AV女優IG遭停權　新帳號曝心聲

AV女優IG遭停權　新帳號曝心聲

不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住

不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

關鍵字：

鏡週刊柴口征寬劉靈均同志同婚

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

「側躺才睡得著」網爆共鳴！專家親揭2原因

妹子洗澡越來越臭「蓮蓬頭都是大便」

被懷疑霸凌李玟！《好聲音》副導遭起底

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

林俊傑開唱「遭雷射筆直射」右眼炸紅！

即／6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

營建署高官內幕　廠商買24歲女藝術家陪睡

男自製中藥加1物！肚子暴痛3天後走了　醫：是劇毒

更多

最夯影音

更多
避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞
女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面