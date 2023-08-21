「台灣沒有拋棄我！」　台男與日議員登記結婚故事曝

▲柴口征寬（左）擔任貨運司機26年，認識劉靈均（右）後，一起推動性別運動，還在伴侶鼓勵下從政。



圖文／鏡週刊

台灣今年初擴大承認跨國同性婚姻，適用新規定的日本愛知縣高濱市議員柴口征寬，近日抵台與台籍同性伴侶劉靈均登記結婚，成為日本首位以同志身分結婚的政治人物，創下日本政壇紀錄。53歲的柴口，過去26年原是開著大卡車的貨運司機，2年前與小他15歲的劉靈均相戀，不但一起推動性別運動，更決定投身政界，致力消除任何形式的歧視，他說：「跟先生在一起後獲得很多勇氣，希望能分享給更多人，賦予他們勇氣！」

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「結婚後的感覺就是台灣沒有拋棄我。」劉靈均說，台灣仍有很多問題待解，同志過去遭歧視而常處在「被丟棄」的情緒中，但他現在出國已可自豪地說：「我的家鄉沒有拋棄我，而是以開放的態度容納更多更新的人事物，希望你的家鄉也跟我的一樣，讓我們都可以跟喜歡的人結婚！」

今年4月23日，僅約5萬人口的日本愛知縣高濱市舉行議員改選，初試啼聲的柴口順利當選，開票結果一出爐，他就高舉男友劉靈均的手，在競選總部接受眾人喝采，這是愛知縣首次選出LGBTQ的民意代表。

▼柴口征寬4月甫當選愛知縣高濱市議員，開票結果一出爐，他開心地牽起劉靈均的手接受喝采。



柴口說，競選期間發現自己海報被撕毀、焚燒後丟進水溝，統一教教會還開著車在選區批「同性戀很噁心」，連幫忙輔選的劉靈均都遭資深議員挑釁，但當他在社區演講，看見中學生手牽手聆聽，甚至前同事竟花2小時開車到總部替他加油打氣，都讓他更有力量奮鬥下去。

出生自苗栗的劉靈均則是同志及性別權益倡議者，目前在日本明治大學等多所學校擔任兼職講師，也是大阪公立大學人權研究中心特別研究員。2017年5月24日，台灣同婚釋憲結果出爐後，在日攻讀碩士的他發起「關西同志聯盟」，盼借鏡台灣，倡議日本同婚法制化；2021年他與柴口相戀同居，進一步推動高濱市同性伴侶宣誓制度，共遞交三次市民意見書，柴口則說服當地資深議員內藤とし子協助，終讓制度去年4月上路，二人登記為該市首對伴侶。

▼柴口征寬（左）競選市議員期間，劉靈均（右）愛相隨，也幫忙站路口宣講、拉票。



「但這張證出了這個城市就沒用了！所以才來台結婚。」柴口向本刊記者秀出同性伴侶證，並指著劉靈均的台灣身分證配偶欄表示，儘管高濱市發了同性伴侶證，但不具法律約束力，且僅限該市適用。劉也說，日本並非各行政區都實施同性伴侶制，且權利各地規定不同，在高濱市可申請雙人戶的市民住宅，但對機構或商家出示該證僅「有可能」被視為婚姻，因證件所載「請充分理解」並沒強制力，屬建議性質。

柴口接著說，他10歲認知自己是同志，「但多年來的心態是絕對不能說，說了就完蛋了，是一種認命、沒辦法了的感覺！」直到認識劉，去年初為倡議同性伴侶制，才在黨內新春團拜向其他黨員出櫃，「來台完婚後，我更感到從沒有過的放鬆，那是鬆了一口氣的感覺！」他說，這張結婚證書讓二人配偶關係「被鄭重地承認了」，這跟拿到同性伴侶證的心情天差地別。



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