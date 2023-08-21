日政壇第一人！同志議員來台登記結婚　總統賀電曝

▲柴口征寬（左）擔任貨運司機26年，認識劉靈均（右）後，一起推動性別運動，還在伴侶鼓勵下從政。



圖文／鏡週刊

台灣同性婚姻2019年上路，今年初再擴大承認跨國同婚，適用新規定的日本愛知縣高濱市議員柴口征寬，近日抵台與台籍同性伴侶劉靈均登記結婚，成為日本首位以同志身分結婚的政治人物，創下日本政壇紀錄。這對「夫夫」接受本刊採訪，一一道出二人相識、推動同性伴侶制及從政競選的經過，並比較了台日LGBTQ族群的處境。

8月11下午，台北市大同區戶政事務所照例受理民眾結婚登記，一對現身在櫃檯的伴侶引起關注，他們自備六色彩虹旗與跨性別旗，高舉著「我們結婚了」標語合影，順利完成結婚程序。這對新人「夫夫」，一位是在日本擔任大學講師的台灣人劉靈均，另一位則是今年甫當選日本愛知縣高濱市議員的柴口征寬。

▼柴口征寬4月甫當選愛知縣高濱市議員，開票結果一出爐，他開心地牽起劉靈均的手接受喝采。



這樁「台日同婚聯姻」創下日本政壇紀錄。柴口是日本首位以同志身分在海外登記結婚的政治人物，在此之前，因日本法令不承認同婚，即便有政治人物或民代公開出櫃，卻沒人能與同性伴侶結婚。

▼柴口征寬與劉靈均登記結婚後收到總統蔡英文的賀電祝福。



台灣自2019年5月24日起承認同性婚姻，成為亞洲第一個同婚合法國家，今年1月19日又擴大承認跨國同性婚姻，除中國大陸居民不適用，其他地區包括港澳的同志若與台灣人相戀，即便母國禁止同婚，同樣可來台結婚成為法定配偶。

▼台灣同性婚姻2019年5月24日起上路，是亞洲第一個同婚合法國家，今年1月19日又擴大承認跨國同婚。



「我們的政治人物跟國外同志登記結婚，預想一定會對日本政壇帶來震撼，希望能給日本帶來正面影響！」甫完婚的柴口征寬與劉靈均16日在台北接受本刊採訪，柴口說：「有人認為結婚證書就只是一張紙，但日本的LGBTQ（指同志、雙性戀、跨性別、酷兒等非異性戀群體）連這張紙都拿不到！」

▼柴口征寬與劉靈均各自秀出日本的同性伴侶證（左）與台灣身分證（右），向本刊直指2制度在權利、義務上差很大。



採訪當天，他們向本刊記者秀出二人的結婚證書以及劉靈均的台灣身分證，身分證背面的配偶欄已印上「柴口征寬」四個字。同一天，他們更收到來自總統蔡英文的賀電，上面以「天緣巧合，華堂溢喜」祝福二人：「執手偕老，縷結同心，共創相互扶持包容之溫馨和樂家庭。」



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