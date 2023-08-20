失戀女吃海底撈　店員突送禮物貼「手寫紙條」內容暖炸

▲1名女網友分享，日前到海底撈用餐遇上暖心店員。（翻攝自《Dcard》）



圖文／鏡週刊

知名火鍋品牌海底撈以細心服務聞名，有名女網友就分享，先前和朋友吃飯時聊到前男友，店員邊加湯邊點頭，疑似在偷聽，沒想到吃飽後，店員突然送上2個紙袋，還祝福她「分手快樂，下一個會更好」，讓她感到相當暖心。

這名女網友18日在社群平台《Dcard》發文，透露17日與朋友到海底撈用餐，用餐過程中與朋友提到和前男友分手的故事，湊巧男店員過來加湯，疑似邊聽還一邊點頭，她問店員「你在聽我們講話嗎哈哈」，店員則回應「沒事，不用管我，你們繼續講」。

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原PO說，後來他們用餐完正在吃冰淇淋，剛剛服務的店員提了2個紙袋送她，還對她說，「分手快樂，下一個會更好」，突如其來的祝福讓她又驚又喜，事後才發現紙袋上有掛著店員的手寫小紙條，讓她覺得很暖心，直呼「謝謝你，我會找到更好的」。

文章曝光後，引起網友討論，「快給我去找下一個」「海底撈店員真的很暖」「太貼心了吧」「祝妳下一次哭，是因為很幸福」；還有自稱該位男店員的女友現身留言區回覆「我會幫你跟我男友說的」。

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