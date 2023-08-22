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極地奧秘探索　中大科研團隊帶回第一手寶貴研究成果

▲極地奧秘探索，中大科研團隊帶回寶貴成果

▲中央大學2023年第一批北極探索隊順利,完成研究任務，帶回第一手寶貴資料。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

遠征大半個地球，忍受極地酷寒之挑戰，中央大學2023年第一批北極探索隊已完成在波蘭哥白尼大學Kaffioyra野外極地研究站研究工作，帶回第一手寶貴研究資料。希望藉由跨國、跨域的研究合作，暸解地球複雜又脆弱的環境交互影響，尋找人類永續生存的明天。

中央大學21日表示，這支名為「FOX」的研究團隊，由中央大學的地球科學系張竝瑜教授、大氣科學系王聖翔教授，以及地科系的張文和助理教授等組成。此外，兩位地科系研究生陳穎龍和莊悅琪，以及高中地科老師林士然也參與其中。該團隊的主要科學目標在於監測極地苔原凍土環境下，近地層、地表土壤和大氣之特徵，以及這些系統的交互作用關係。他們運用地球物理和大氣科學的技術，進行跨領域的研究方法。

▲極地奧秘探索，中大科研團隊帶回寶貴成果

▲中央大學大氣系王聖翔教授建立大氣及土壤熱通量觀測，並利用無人機進行350米內垂直大氣溫溼度剖面觀測。（圖／中大提供）

張竝瑜教授團隊運用高解析度的地電阻影像和透地雷達方法，對當地鑽井監測站附近的地下永凍層進行了探測。他們比對了去年在同樣測線上取得的結果，以瞭解永凍層在全球暖化下的時空變化。此外，團隊也擴展了對冰河終積物、苔原和北極海岸沙丘等不同環境的探測，以深入瞭解永凍層頂部在不同地質和地形環境下的空間變化。

▲極地奧秘探索，中大科研團隊帶回寶貴成果

▲中央大學地科系張竝瑜教授團隊運用透地雷達，檢測北極苔原的地電阻三維反演算結果。（圖／中大提供）

另一方面，張文和助理教授則利用無人機進行測繪工作，研究歷年來北極冰川消融的變化，探究冰雪覆蓋範圍的變動以及地質構造的分布。同時，他們也對苔原、海岸帶和河流沉積物的變化及其空間分布進行研究，為其他科學團隊提供了基礎分析資料。

為瞭解地下永凍層的消融變化與北極大氣中水分的陸氣交互作用，王聖翔教授在苔原上建立了大氣和土壤熱通量觀測站。此外，他們還利用張文和教授提供的無人機進行了垂直大氣溫度和溼度剖面觀測，深入探究350米內的大氣特性。這些密集且高解析度的觀測資料，有助於瞭解淺部地層沉積物與近地表空氣的交互作用機制，並釐清冰川退縮後，苔原裸土對氣候變遷的反饋作用。

此次探隊按照預定的採樣和探測計畫，順利收集了各項資料，取得了寶貴的成果。研究團隊希望透過持續的跨學科合作，逐年深入瞭解北極陸地與大氣環境間的連動機制，解開脆弱環境交互影響的謎團，並提供科學實證數據，以協助未來應對環境變遷所需的調適和決策工作。

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