第一次後未婚妻大變臉！開口「房子加我名」+聘金　他拒絕慘入獄

▲男方母親公開兒子與女友在電梯的擁抱畫面。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省一27歲男子今年初通過婚介所，認識了一24歲的正妹，之後火速墜入愛河，兩人決定結婚。他承諾，結婚1年後會把自家買的婚房加上女方名字，以及給20萬人民幣（約新台幣84萬元）聘金。而後訂婚第2天，2人發生關係。隔天，女方家人要求男方把全部聘金給齊，因為沒有及時辦到，第4天控告男方性侵。

據《大風新聞》報導，8月18日，山西大同陽高縣一甄姓母親透露，她27歲的兒子已被拘105天，案件由檢察院起訴到法院，之後將開庭審理。

甄女表示，兒子今年27歲，今年2月份通過當地一家婚介所認識了一名女子，兩人都是陽高縣人，「女孩24歲，在家待業。我兒子當時確實看上人家了，談了3個月的戀愛，她給我兒子說房本上能不能加上她的名字。我兒子當時跟我商量，我說再走走再看嘛，你們倆談得好的話，結婚1年後給她加上也行。」

甄女夫婦給兒子準備了一套90多平方米（約27坪）的房子用做婚房，「這是我和我丈夫2017年買的，買房和裝修一共花了40萬（人民幣，下同），房本上寫的是我兒子的名字。她來我們家吃飯，我拿房本給她看過，當時就準備當做兒子婚房用的。」

甄女表示，5月1日訂婚宴上，給了女方10萬元聘金，「原來20萬的聘金，訂婚時我給了她一半，按照我們當地的風俗，正式迎娶時補齊剩餘就行。」

甄女出示訂婚收聘金協議顯示，除當日給10萬元聘金外，由婚介所監督另一半10萬元聘金和一枚7.2克戒指，如中途結婚前男方反悔，戒指和10萬元聘金女方不予返還。如女方反悔，訂婚戒指和10萬元聘金必須返回男方，「在訂婚宴上我們也寫了協議，他們結婚後1年，加上她的名字，我也同意了，雙方都摁了手印簽了名。」

另一份手寫的協議顯示，婚介所作為證人，男方承諾同意在兩人結婚1年後，在房本上加上女方的名字。甄女表示。「訂婚前我給她買了兩枚金戒指，花了不到1萬，還給女方買過衣服，包括日常消費，我在她身上花的錢，最少也夠12萬。 」

▲當日男方家人在協議上簽署，表明願意二人結婚後一年，將女方名字加入婚房。（圖／翻攝自大風新聞）

5月2日，女方舉行回門宴，是當地的請女婿的風俗，都還順利，但當日下午，準新人在婚房裡發生關係，一切美好的氛圍突變。

甄女說，「5月2號下午，他們發生完關係，她開始鬧情緒，我兒子把她送回家，她母親就覺得女兒情緒不對。5月4號，我兒子還上了夜班，5號下午我兒子就被陽高縣公安局帶走拘留，罪名是涉嫌強姦。6月26號起訴到法院，通知說8月24號開庭。」

甄女表示，「我委託的律師稱，他倆外沒有誰在現場，只能聽他們兩人的說法，她肯定說我兒子把她強暴了，所謂證據就是女方的口供和一段她母親跟我兒子通話的錄音。」

甄女指出，5月2日，女方母親曾單獨把兒子叫到孩子車上談話，「準丈母娘跟準女婿談話，還拿手機錄音。給我兒子說，『回去跟你家人商量一下，你們不該發生的也發生了，該結婚發生的你提前得到了，你就要說話算數，登記結婚，房本加上名字，賣完下一批豬把後面的聘金拿過來』。」

甄女表示，當天談完話後兒子開車回家跟父母商量，中間女子母親又打來電話，「督促問我兒子說商量好了沒有，又以這種錄音套話的方式套我兒子，中間有一句話，她說『你們訂婚是不可否認的事實吧』，我兒子說『嗯，是的』，她說『那你性侵我們家閨女是不可否認的事實吧？』我兒子也說『嗯，是的』。」

甄女提供的一段4分多鐘的錄音，可以印證上述說法，「就像套我兒子話一樣，我覺得當時我兒子的腦子可能有點混亂。我兒子是出於對長輩的尊敬，不想跟她發生言語衝突，她說啥我兒子都是『嗯』、『理解』、『是的』，我兒子就沒有反駁。」

甄女表示，5月3日上午，兒子上班沒在家，女方的大哥上門，「他的要求就是房本加上他妹妹的名字，我說咱們不是訂婚時約定好了為什麼悔約呢？他們提出來的條件太過分，讓我們無法接受。我沒有同意他提的要求，他很不高興地走了。」

甄女表示，「從公安到檢察院，我兒子從頭到尾沒有說強暴她，說她是自願的。從始至終沒有找到我兒子跟她發生關係時，比如撕破的衣服，造成的傷害等。」她稱，兒子訂婚前和女方是情侶同居關係，「他們兩個人在一起住過有好多次了，婚房裡有女方的衣服和飾品。」

甄女還提供一段監視器畫面證據，「5月2號下午3點05分，他們去婚房，有電梯的監控，可以看到他倆非常親密，就是摟摟抱抱的樣子。他倆發生關係應該是下午5點，我兒子後來回家是晚上9點。」

上周六（19日），陸媒致電女子，但對方一直未有回應查詢。女子的母親則強調是男方性侵女兒。甄女坦言，自己一家是普通農民，給一間婚房和20萬禮金不是小數目。至於女方，甄女指，對方家經濟條件一般，女子和母親一起生活。父親跟其他哥哥一起生活，女子有3個哥哥。