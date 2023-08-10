住處不到5坪！香港建築師曝超狂設計　衣帽間可放近百件衣物

▲迷你屋衣帽間能放上百件衣服。（圖／翻攝自小紅書／阿卡）



記者林郁婷／綜合報導

寸土寸金的香港近來出現越來越多「迷你屋」，但仍然有很多人願意住進去。一名建築師日前拍影片分享親自設計的家，雖然空間不到5坪但應有盡有，廚房、乾溼分離的衛浴、陽台等等一樣都沒有少，甚至還有一個能容納上百件衣服的衣帽間，超狂設計讓大批網友驚嘆「太厲害了」。

這名自稱「阿卡」的建築師，在香港花400萬（港幣，約新台幣1566萬元）買下15平方米（約4.48坪）的房子，但實際可用大小僅11平方米（約3.32坪）。

從她的影片中可以看到，「麻雀雖小五臟俱全」，房子分成玄關和客廳兩部分，玄關的走道兩旁放置了洗衣機、簡易式廚房、鞋櫃以及乾濕分離的衛浴間，牆壁有許多掛鉤，可用來掛包包或袋子。

▲屋內有廚房及浴室。（圖／翻攝自小紅書／阿卡）



再往屋內走有一個步入式衣帽間，可容納大量衣物，旁邊還有小型冰箱，床則是利用了衣櫃上方的空間，旁邊還有桌子，而通往床的走道是木製地台，下方為儲物櫃，上面是化妝區，擺著各種化妝品。

牆壁轉角處有個小沙發，再旁邊才是客廳的沙發，客廳也是利用衣櫃的另一面空間，正對著陽台，落地窗可以完全打開，將室內空間延伸到室外，平時她會坐在沙發上欣賞風景。

▲架高的床與客廳。（圖／翻攝自小紅書／阿卡）



屋內還有許多隱藏式家具，像是摺疊餐桌和可移動式電腦，不用時都能收起來，地板空間也不能浪費，客廳沙發下方有個書櫃，並特別設計成不影響掃地機器人工作的高度，可說是每個角落都有各自的功能。

「阿卡」超強的空間設計讓不少網友傻眼，「看得出每一處都是細細思量過自己的需求」、「這個設計太厲害了」、「我給滿分」、「我們這裡一間房是她的一個家」、「突然覺得自己真的很幸福了」，不過也有人看了覺得很壓抑，「雖然設計很棒，但每處都用的滿滿，感覺空很小會有壓迫感」、「像進門後又再有一道牆一樣，讓人喘不過氣」。