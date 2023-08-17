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「你有射嗎？」群創處長審問片瘋傳　真相是外商男公司吃同事

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲網友瘋傳2段影片，但主角並非許男。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

科技大廠群創16日爆出桃色糾紛，掀起網上議論，儘管許男與3女已緊急關閉臉書，但相關資訊被截圖備份，還有人找到某女的泳裝照，在LINE群組瘋傳。其中，臉書上有人轉傳2段影片，指出就是男方妻子審問片段。不過，事實上影片主角並非許姓處長，而是另一科技大廠員工。

有網友在臉書轉貼2支影片，畫面中的男性戴著眼鏡、口罩，被一位女性質問道，「你們第一次在哪裡發生？」「在公司裡面的哪裡？」「你有射嗎？」「你們怎麼約的？」「你今天沒有公司手機，你怎麼約她出來？」男生雖然都有陸續回答，「（第一次）在公司……宿舍KTV」、「有（射）」，但態度相當心虛，回話也很小聲。

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不少人對此議論紛紛，猜測這是否為許男被妻子質問的片段。不過，其實主角並非許男，因為另一段影片就出現標題，「OO（科技廠名）工程師強迫下包工安發生性行為，被未婚妻抓姦」。

值得注意的是，目前網上熱烈討論群創相關話題，許多人也紛紛想吃瓜，但律師鄭瑞崙表示，若該文是正宮未經許男同意發的，就涉及妨害電腦使用罪，另外，這名處長的發文因為公開3名女子姓名、電話等個資，已違反個人資料保護法，就連網友轉傳也可能涉及個人資料保護法第41條。

據個人資料保護法第41條，意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第6條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定，或中央目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分足生損害於他人者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

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