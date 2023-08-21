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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

坐ICU外等柯文哲被控說謊　陳佩琪回擊：你們對得起自己的良心嗎？

▲台北市長柯文哲陪同陳佩琪買菜，視察環南市場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲與妻子陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日遭貼「仇女」標籤，連帶與妻子陳佩琪間的互動也被攻擊不平等。陳佩琪接受專訪時特別提到兩人結婚後有次要吃喜酒，自己最後坐在ICU外等待的往事，卻引來部分人士質疑說謊。對此，陳佩琪21日詳細說明那時細節以證明自己的清白，並點名指控者，「你們對得起自己的良心和專業嗎？」

對於柯文哲不做家務一事，陳佩琪日前回應，她不否認柯文哲ICU的LOADING大很多，所以他的工作時間比較長。剛結婚有次夫妻倆要去吃喜酒，她打扮的很漂亮，但柯文哲被ICU叫走，她到ICU外面等，等他忙完一起去，但忙到最後7、8點，喜酒只能吃後面幾道菜。她打扮得漂亮也希望很多人看到，但她沒有抱怨，因為她坐在ICU外面，看到很多家屬抓著醫生問病情，有些人差點都要跪下來說謝謝醫生幫忙，那種感激、殷切，她真的沒辦法說要柯文哲不要工作了陪她吃喜酒，或著回家洗碗拖地。

沒想到，陳佩琪一番說詞卻遭到醫界人士批評說謊，並引來媒體報導。陳佩琪21日透過臉書回擊，自己和先生在1991年初結婚， 當時兩人都是住院醫師，柯文哲當時應該已是總住院醫師了， 就是俗稱的CR，年中他受到老師朱P的提拔，想去美國當研究員學習重症醫學領域，也是這時開始申請學校。

陳佩琪說，那年夏天某個星期六的下午， 她和先生約好去喝親戚的喜酒，下午先生突然接到ICU的電話說病人情況不好，他立馬衝去醫院，要她接近六點再去醫院和他會合。 她當天刻意打扮，去美容院請人紮成馬尾盤在後腦， 穿上一件婚前買的黃色、裙子綴有大紅花的洋裝。

陳佩琪表示，她傍晚到台大ICU的灰色鐵門外等先生，旁邊坐著幾位應該是家屬模樣的人， 期間周姓學弟出來一次，看到她還說，「學姐再等等，我們快要好了」， 他進去時，她從ICU的鐵門偷望過去，看到幾個穿手術服的醫師，旁邊有台移動式超音波，後來先生出來解釋病人病況， 印象中是朱P，還是王P的case ，而她自己是醫生，當然聽得懂他們講的內容， 只見一旁家屬連連稱謝，滿臉感謝醫師的幫忙。

陳佩琪說，「我是不知道家屬看到這群假日幫她先生處理病情的醫師，會說你們只是住院醫師，我只感謝我的主治醫師？」當時台灣尚未有健保，醫師PPF制度也還在討論階段，假期病人有事，都是值班R先找CR一起處理，解決不了才會往上找主治醫師，當班的R和CR除第一線處理外， 也負責對病人家屬的解釋。

陳佩琪批評，沒證據卻說她是編故事、 說謊、人格卑劣，隨便寫幾句，這是對她人格多大污辱和傷害？，她不敢講對社會有多大貢獻， 至少清清白白， 不說謊 、不造假，對得起過去扮演的每一種角色。

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