游毓蘭「還路於民」政治性引言遭噓　侯友宜嘆讓民眾反感要注意

▲全國婦女•新住民團體領袖「挺侯」後援會成立大會，國民黨主席朱立倫總統候選人侯友宜連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委游毓蘭昨日參加「還路於民大遊行」，在介紹國民黨總統參選人侯友宜登場時，一句「要把責任交給下一任總統侯友宜」引發台下群眾噓聲。侯友宜今（21）日出席全國婦女、新住民團體挺侯後援會成立大會受訪時直言，昨天在公共議題討論下，用政治性語言介紹是不好的，引起民眾的反感，要好好注意，這個事情不應該變成這樣。

民眾黨主席柯文哲打槍稱鴻海創辦人郭台銘「郭柯配」不可能，而郭說如果柯文哲自己選會贏就選到底，自己也不會逼柯，不過，他也意有所指表示，「大家要識時務者為俊傑」，侯友宜回應，郭台銘確實在整個財經界來說是巨擎，是帶著台灣經濟往前走的人，會找時間登門拜訪，用最大誠意跟他請益。

郭台銘日前引用三隻小豬的故事呼籲在野合作，國民黨立委傅崐萁也說，在野三人若持續分裂，各自為政，「三隻小豬淪為豬頭三兄弟」將保送「大野狼」賴清德，黨主席朱立倫稱不會對此評論，侯友宜則說，都會團結在一起，一起往前走；郭台銘廟口開講時說媽祖不會同意中共軍演，侯友宜指出，媽祖是最重要的宗教信仰，要互相包容尊重。