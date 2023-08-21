不陪侯友宜赴郭台銘「咖啡約」？　朱立倫：放下自我才能勝選

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘對國民黨、民眾黨的總統參選人侯友宜、柯文哲發出「喝咖啡」邀請，盼坐下來談合作議題，卻又批評他們只會內鬥不團結，把自己當敵人，還要發戰帖來辯論。對於是否會陪侯友宜喝咖啡？國民黨主席朱立倫今（21）日不願正面回應，僅說大家放下自我，小我小一點、大我大一點，只有這樣才能團結勝選。

▲全國婦女•新住民團體領袖「挺侯」後援會成立大會，國民黨主席朱立倫總統候選人侯友宜連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘日前拋出要邀柯文哲、侯友宜坐下來喝咖啡談合作，中廣董事長趙少康對此直言，金門海邊「海誓山盟變昨暝歹勢」，也讓白營驚心動魄；如今郭董要請大家坐下來，誰知道會不會又是鴻門宴？

被問到是否會陪侯赴咖啡之約，朱立倫今日上午出席全國婦女、新住民團體挺侯後援會成立大會受訪時表示，自己還是一句老話，大家放下自我，小我小一點、大我大一點，只有這樣才能團結勝選。

至於國民黨金門縣議長洪允典先前表態支持郭台銘，宣稱對「換侯（友宜）」聲音「順其自然」，明日郭、侯都要去金門參與823砲戰活動，會幫忙事先溝通嗎？朱立倫則說，每一位都是希望大家能大局為重，最後一定能回歸團結支持。