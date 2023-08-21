控民眾黨公職前科累累　民進黨諷柯文哲「黑與白零距離」

▲民進黨國際部主任趙怡翔（左）、新聞部主任張志豪（右）。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（21日）再度舉行記者會指控，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜為了政黨私利及個人選情，不斷拜訪地方牛鬼蛇神，與黑金貪腐根本是零距離，嘴上說反黑金，身體卻拜會黑金人士，與地方牛鬼蛇神站在一起，顯然是利益的最大共同體，「黑與白完全零距離」。

對於柯文哲，趙怡翔指出，柯文哲倡議新政治，但外界卻看到他到嘉義縣東石鄉，與有多項前科的「海線大老」林水樹一起吃平安宴，甚至「柯友友」鍾東錦還說會幫柯文哲募選舉經費，柯文哲甚至為合體鍾東錦，大嗆國民黨「北台灣哪個議長不是（黑道）？」

趙怡翔諷刺說，黑與白完全零距離，柯文哲自稱白色力量，但擔任民眾黨的地方黨公職要角，卻是前科累累，包括競辦主任陳亞麟曾出席黑道幫派「飛鷹幫」餐會坐主桌；遭網紅踢爆的雲林縣黨部北港區主任李順晟，持鋁棒毆打他人，被判共同犯傷害罪，判有期徒刑在案；柯文哲的嘉義選哲之友會總會長王冠鈞，架設賭博網站、犯下暴力討債、恐嚇等行為；民眾黨花蓮縣議員傅國淵涉傷害前科；民眾黨雲林縣議員陳乙辰涉暴力討債。

此外，趙怡翔指控，柯文哲縱容一堆貪腐愛將，包括金門縣長陳福海賄選定讞、判刑10個月；「愛將」新竹市長高虹安涉詐領立委助理費遭起訴；競選辦公室主任陳亞麟在枋寮鄉長任內因涉貪遭起訴；負責黨務的中央委員兼台商事務委員會主委張凱鈞，曾在2018年參選台北市議員時，涉及謊報留學經費等案件，被桃園地檢署以詐欺、偽造文書罪起訴；柯文哲市長任內，縱容勞動局長陳信瑜及殯葬處、公燈處等市府官員及公務員涉貪達108人。他說，對照柯文哲說「貪污來自縱容，長官不可能不知道」，實在諷刺。

對於侯友宜，張志豪表示，侯友宜為了選舉不僅積極拜會黑道，和黑道也是滿滿的「厚友誼」，例如2018年在鶯歌區聯合競選總部成立時，台下就坐著統促黨總裁「白狼」張安樂，甚至2022年也再次跟白狼同場；至於貪腐部分，侯友宜始終雙標迴避，遇到愛將區長涉貪就轉彎，對黨內涉貪收賄遭起訴的宜蘭縣長林姿妙、雲林縣議長沈宗隆、前澎湖縣議長劉陳昭玲等人，侯友宜迴避不作為，國民黨也閃躲不處理。

張志豪批評，侯友宜為挽救持續低迷民調，只能持續自我墮落，拜會地方牛鬼蛇神，拜會苗栗縣長鍾東錦、前立委顏清標等人，並積極求見雲林縣前縣長張榮味，侯友宜標榜警察正義，宣稱要反黑金復辟、切割黑金，但根本言行不一致。