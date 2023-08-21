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台南議會觀察聯盟公布第1次定期會評鑑結果　選出15位優質議員

▲台南議會觀察聯盟公布台南市議會第四屆第一次定期會議員評鑑結果，新科議員表現出色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南議會觀察聯盟公布台南市議會第四屆第一次定期會議員評鑑結果，新科議員表現出色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南議會觀察聯盟公布台南市議會第四屆第一次定期會議員評鑑結果，本次定期會共評選出15位優質議員，民進黨10位、國民黨4位、無黨籍1位，其中初任議員者占5位，待觀察議員共4位，民進黨1位、無黨籍3位。

▲台南議會觀察聯盟公布台南市議會第四屆第一次定期會議員評鑑結果，新科議員表現出色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次評鑑辦法以量化為主，質性為輔的方式進行評鑑，其各占65%與35%，量化的數值包含實際出席率(30%)、質詢次數(35%)。實際出席率係以議會直播畫面為準，而志工夥伴則以人工的方式登記發言次數，並對於重大議案揭發及有特殊事蹟的議員，給予額外的加分機制，亦針對問政失真者有扣分機制。

質性的評鑑分為專業指標(20%)與在地關懷指標(15%)，係以市政總質詢的影片為主評分項目，針對議員的議題掌握程度、問政態度及問政技巧；而在地關懷指標則針對台南市的文化、歷史、教育、環境衛生、社會福利的著重程度作為評鑑要點。評鑑委員的背景則係以成大學代會及網路志工為評鑑委員。

▲台南議會觀察聯盟公布台南市議會第四屆第一次定期會議員評鑑結果，新科議員表現出色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

群體A也就是優質議員的部分 有95%的的實際出席，且每次會議發言約2次，而待觀察議員的部分可能整個會期平均出席1次多一點，且幾乎不在議場內發言，相較於上屆的評鑑結果(屆平均出席58.75% 、屆平均分69.14，整體而言是正向的發展，出席與發言的次數較為穩定，也有些新任議員的質詢功力和程度有比較需要加強，例如質詢議題掌握和議題的理解，也有相較老練的新任議員對於整體議題的掌握和專業的運用及深淺，令人非常驚豔，總體而言本屆絕大多數的市議員問政品質都有達到一定的水平。

▲台南議會觀察聯盟公布台南市議會第四屆第一次定期會議員評鑑結果，新科議員表現出色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四屆第一次召集人劉秉叡表示，議員為民意之代表，若諸位議座皆能積極出席會議、認真質詢監督市政、落實自我政見，則實為臺南市民之福氣。本期議員表現可圈可點，大多數議員都有積極出席會議，並對於議案發表意見、認真質詢市府官員，為市民權益把關，展現台南市議會之合作與團結。本次議會評鑑當中，各黨優秀議員比例如下(基數為各政黨議員人數，並非總體議員人數)：國民黨：33%、民進黨：38%、無黨籍：8%；此外，各黨待觀察議員比例如下(基數同為各政黨議員人數，並非總體議員人數) 國民黨：0%、民進黨：4%、無黨籍：25%。綜上觀之，本期國民兩黨優秀議員比例大致相當，民進黨略高一些；待觀察議員者，國民黨佔0%，民進黨則亦略高於國民黨。另外，無黨籍議員在優秀議員當中者僅1位，佔所有無黨籍議員之8%；而無黨籍議員在4位待觀察議員當中高達3位，佔所有無黨籍議員之25%。


值得一提的是，本次15位優質議員當中，有5位為初任議員者，比例高達33%。他們的問政品質及發言質量皆對於台南市政或議案審查有顯著幫助，雖是新進議員，然努力與勤勉皆為聯盟評鑑成員看在眼裡，非凡表現，值得嘉許。

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