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早起泡泡尿多觀察！　10分鐘沒消散...醫：疑為腎臟發警訊

▲▼李坤峰醫師表示，尿蛋白是腎臟受損的早期徵兆及指標。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼李坤峰醫師表示，尿蛋白是腎臟受損的早期徵兆及指標。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣腎臟醫學會宣導「泡、水、高、貧、倦」是腎臟病的五大徵兆，其中有不少年輕人早起如廁一見泡泡尿，就懷疑自己是否罹患腎病？門諾醫院腎臟科醫師李坤峰表示，多種情況都會造成泡泡尿，雖不需過度擔憂，但若靜置10分鐘仍沒有消散，就有可能是「尿蛋白」增加，建議進一步就醫檢查。
 
腎臟是沉默器官，早期腎臟病通常沒症狀，李坤峰呼籲民眾牢記「泡、水、高、貧、倦」5字訣，若身體出現泡泡尿、下肢異常水腫、血壓高、不明原因貧血以及總感到疲累和無力，就有可能是腎臟出現警訊。

▲▼李坤峰醫師表示，尿蛋白是腎臟受損的早期徵兆及指標。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾醫院針對腎臟病友舉辦聯誼會，吸引30人報名，醫師李坤峰透過生動活潑的簡報及搶答方式，為民眾進行衛教宣導，並講述腎功能檢查指數重要性與分享「5控3避」保腎秘訣，活動還邀請芳療師陳宥安現場教導腎友手作精油舒緩油霜，學習放鬆身心靈，讓大家相當開心。

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▲▼李坤峰醫師表示，尿蛋白是腎臟受損的早期徵兆及指標。（圖／門諾醫院提供，下同）

「泡、水、高、貧、倦」是腎臟病的五大徵兆。
 
李坤峰說，高血糖、高血壓、老年人、家族史、服用止痛藥及痛風者，易有腎臟病的危險因子，若出現相關腎病症狀，通常會在檢查中，特別注意腎絲過濾率、尿蛋白、鉀、尿酸、白蛋白及血紅素的檢查數值是否符合標準，若出現異常除要投入治療外，也會要求患者「五控三避」，控制血壓、血糖、血脂、尿蛋白與尿酸，避免抽菸、過度疲勞及會傷腎臟藥物的檢查，減緩惡化。

▲▼李坤峰醫師表示，尿蛋白是腎臟受損的早期徵兆及指標。（圖／門諾醫院提供，下同）

若有危險因子，最好每年進行腎功能及尿蛋白檢測，才能及早保腎。
 
他說，部分年輕男性也會因出現泡泡尿而擔憂，但其實引起泡泡尿有非常多種原因，包括衝力產生的泡泡與早上第一泡尿特別濃都會出現泡泡，若泡泡很快消失可不需過度擔心，若持續10分鐘都沒有消散，就應該要提高警覺就醫檢查。
 
李坤峰說，尿蛋白是腎臟受損的早期徵兆及指標，會導致腎功能衰退較快、洗腎比例高，因腎臟孔洞變大，導致血液中的蛋白質流過去，也會造成體內蛋白質變少而水腫，由於腎臟病早期通常沒症狀，定期追蹤檢查十分重要，未滿65歲中壯年，若沒有家族病史等危險因子，可每3年1次健康檢查追蹤腎功能，若有危險因子，最好每年進行腎功能及尿蛋白檢測，才能及早保腎。
 

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