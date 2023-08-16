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日F罩杯女議員被爆當過AV女優！ 裸露畫面瘋傳　達人曝真相

▲日本新人議員山崎麻里子被爆曾當過AV女優。（圖／翻攝山崎麻里子臉書）

▲日本新人議員山崎麻里子被爆曾當過AV女優。（圖／翻攝山崎麻里子臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

39歲日本高槻市新科議員山崎麻里子，近日遭日媒爆料以前當過AV女優，還翻出她鹹濕性感的鏡頭，此外還傳出曾與現任外相林芳正鬧出「情色瑜珈教室」醜聞。對此，AV達人「一劍浣春秋」說明，她只是當過寫真女性，對AV圈的涉足只有客串拍攝而已。

山崎麻里子自稱在COVID-19疫情爆發期間，染疫症重導致她人生改觀，決定從政並於2020年擔任眾議員池下卓的秘書，今年4月代表日本維新會參選地方議員且成功當選。

▲▼山崎麻里子過往參與AV演出以及寫真拍攝的畫面被網友主船。（圖／翻攝推特）

▲▼山崎麻里子過往參與AV演出以及寫真拍攝的畫面被網友轉傳。（圖／翻攝推特）

▲▼山崎麻里子過往參與AV演出以及寫真拍攝的畫面被網友主船。（圖／翻攝推特）

山崎麻里子逐漸變成媒體焦點之一，本月初過往黑歷史也被無情挖出。爆料指出，山崎麻里子此前還有「矢崎誠」（矢崎まこと）這個身分，是她在AV界的藝名，曝光的片段中還有相當鹹濕過激的畫面，影片也開始被網友搜尋、瘋傳。

此外，現任日本外務大臣林芳正2018年擔任文部科學大臣時，遭爆搭乘公務車到東京惠比壽一間前AV女優開設的「情色瑜珈教室」，而所謂「前AV女優」就是山崎麻里子本人，但兩人都否認有涉及情色。

▲日本新人議員山崎麻里子被爆曾當過AV女優。（圖／翻攝山崎麻里子臉書）

▲日本新人議員山崎麻里子被爆曾當過AV女優。（圖／翻攝山崎麻里子臉書）

AV達人「一劍浣春秋」15日在成人網站「PLAYNO.1」表示，山崎麻里子其實透過「矢崎誠」藝名，以F奶當作賣點擔任寫真女星與showgirl，這幾天日本網友瘋傳有關她是AV女優的消息其實不算正確，因為照片裡她雖然大膽全裸擺出姿勢，但那是她當寫真女星時期拍攝的AV劇照，本身並未實際上陣演出，而是在一旁觀看，讓鏡頭捕捉她們的反應，「所以精確一點講，市議員山崎麻里子曾經參與AV作品的拍攝工作，但她不是AV女優。」

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