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日本女議員當過女優「過激影片」被挖出　曾和外相傳性愛瑜珈醜聞

女議員曾是AV女優　過激影片被挖出！一度與日本外相爆出「性愛瑜珈」醜聞

▲山崎麻里子今年4月代表「日本維新之會」參選地方議員，最後以新人之姿成功當選高槻市議員。（圖／翻攝自minkch.com）

圖文／鏡週刊

現年39歲日本高槻市新科議員山崎麻里子，在近日被爆出過去曾是AV女優的過往，甚至「過激」的AV影片還被挖出。而且特別的是，2018年現任日本外相林芳正在當時擔任文部科學大臣時，曾經鬧出搭公務車上「情色瑜珈教室」的醜聞，其中醜聞的女主角，就是山崎麻里子。

據日本《週刊文春》報導，山崎麻里子自稱在新冠肺炎爆發期間，因為染疫重症，讓她人生改觀。隨後她在2020年擔任眾議員池下卓的秘書，並在今年4月代表「日本維新之會」參選地方議員，最後以新人之姿成功當選高槻市議員。

但隨著山崎爬上人生巔峰，她的黑歷史也開始被人爆料。知情人指出，過去山崎曾以「矢崎誠」（矢崎まこと）的名字在AV界出道，而且有些片段還相當「過激」。這些AV片段和影像，至今在網路間仍找得到，這兩天也開始被網友瘋傳。

女議員曾是AV女優　過激影片被挖出！一度與日本外相爆出「性愛瑜珈」醜聞

▲山崎麻里子過往的AV影片被挖出。（圖／翻攝自minkch.com）

女議員曾是AV女優　過激影片被挖出！一度與日本外相爆出「性愛瑜珈」醜聞

▲山崎曾以「矢崎誠」（矢崎まこと）的名字在AV界出道。（圖／翻攝自minkch.com）

此外，2018年時任文科大臣的林芳正，因搭公務車到東京惠比壽的一間瑜珈教室，在那裡上私人課程而爆出「公器私用」的爭議。不僅如此，當時還爆出這間瑜珈教室並不單純，其實是一間情色按摩館。雖然事後林芳正跟瑜珈教室都否認涉及情色，但這起事件的「女主角」，指的就是山崎麻里子。

近日山崎也向週刊回應，雖然她不否認有參與過AV演出，但強調自己過去做的是「泳裝、女偶像的演藝活動」。至於林芳正的情色瑜珈教室事件，山崎表示，當時她並沒有瑜珈教師資格，所以在瑜珈館裡擔任的是行政管理職，有點類似輔佐社長的經紀人角色。她更強調，當時她完全沒有跟林芳正有交談的機會，所以根本也不認識他。

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日女議員當過AV女優！　「過激影片」被挖出

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