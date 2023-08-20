網路交友App陷阱多　高市警宣導短片「5Berbee」有創意

▲高市警局於七夕情人節前夕發布一則影片，內容以網路交友軟體為架構，並以最夯的外送平台口號作為幽默主題，宣導假交友類型的詐騙。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

七夕情人節將至，高市警局特地於情人節前夕發布一則影片，內容以網路交友軟體為架構，藉以宣導假交友類型詐騙，並加入最夯的外送平台口號作為幽默主題，並請來多位警察俊男、靓女擔綱演出，詮釋民眾利用各種網路平台尋友找愛的過程中，往往不一定能順利如願，若不睜大眼睛常會失敗告終，嚴重甚至遭騙。

影片內容以2位信女到月老廟(鹽埕區霞海城隍廟)求緣為開端，突然想到網路交友App「5Berbee(有保佑)」，該App號稱任何類型的對象都找得到，在瀏覽的過程中，女子靈光乍現詢問是否找得到真愛時，答案反而變得不置可否，從「都找得到」改口為「應該都找得到」，表達網路並不是萬能的，期待愛情之餘，更要具備冷靜思考及理性判斷力。

警方表示，交友詐騙有許多共通點，諸如「居住國外無法輕易見面、在國外長大中文打字卻很流利、從事令人稱羨的工作或塑造高端形象、積極想要給承諾或締結關係、談話最後都會圍繞與金錢有關」等。

除此之外，還傳授3招教導民眾如何避開交友型詐騙，1、談到金錢務必當心。2、未見面前都是假的。3、越是條件完美的對象越可能是甜蜜陷阱。現在網路交友管道繁多，一不小心，就會遭到詐騙集團及不肖分子利用，甚至可能參雜其中，呼籲大家在追尋幸福的道路上，更應謹慎小心。