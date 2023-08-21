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公司新進女同事　工程師男友「突冒5怪舉動」！她：LINE鎖密碼了

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲公司新進一位可愛的女同事。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，男友是工程師，最近工作量增加，公司新進了一位可愛的女工程師，男友開始出現反常的行為，開口閉口都提到新人，以前開會都會開擴音，現在都會戴上耳機，還會謊稱是在跟男同事開會，最怪的是，男友的LINE居然鎖起來了，讓她越來越懷疑。

女網友在Dcard上發文，「新人進來後男友的反應好奇怪」，跟男友是同個部門認識交往的，最近男友工作量變大，公司應徵了新的女工程師，長相可愛工作也很認真，公司請男友帶新人，自從帶了新人後，男友的行為變得很奇怪。

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原PO提到，男友聊天常提到新人，還把工作內容、每月上課項目排得滿滿的，連兩人私接的外案都說要邀新人一起來做，以前開會時都是擴音，現在只要有新人在的會議都會戴上耳機，「而且開會時間都很長，3小時起跳」，有一次男友說要跟男同事開會，事實上是在跟新人開會，「男同事也在啦，但80%是男友在跟新人講話」。

▲老闆,長官,職場,晉升,。（圖／pexels）

▲男友開會的時間變長了，且都會戴上耳機。（示意圖／pexels）

原PO表示，男友常常講一些曖昧的話，叫新人「憨包」或是「之後就靠你養我了」等話語，此外，LINE也突然鎖上密碼了，「雖然後面被我破解是他生日，也有問他本人的意思，因為其他同事會看他訊息所以他鎖起來，但交往一年都沒有鎖過？」

原PO坦言，男友的種種行為都讓他很納悶，雖然看過男友與新人的對話紀錄，沒有特別的地方，「新人對男友沒興趣，新人本身也有男友，對話就是上司下屬的對話」，但男友的行為變得異常詭異，溝通過後情況還是沒有改善。

貼文一出，網友認為不單純，「我只能說，女人的第六感非常準的，妳男友對新人有好感，但新人對他就不知道了」、「一看就有鬼」、「鎖LINE就有問題了吧，妳只是來確認妳內心的答案罷了」、「LINE鎖密碼非常有鬼，我是過來人」、「我以前男友也是交往7年沒鎖過手機，發現他鎖時他還義正嚴詞說只是想要一點隱私，後來果然是偷吃女同事囉」。

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