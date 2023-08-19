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大手拉小手一起成為防災小達人　南消七大攜手廟宇辦公益市集宣導

▲台南市消防局第七大隊及中正分隊，19 日結合消友會第七辦事處及轄內各大廟宇，共同舉辦「大手拉小手，一起成為防災小達人」公益市集暨消防體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊及中正分隊，19 日結合消友會第七辦事處及轄內各大廟宇，共同舉辦「大手拉小手，一起成為防災小達人」公益市集暨消防體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

配合學生暑假期間，台南市消防局第七大隊及中正分隊，19 日結合消友會第七辦事處及轄內各大廟宇，共同舉辦「大手拉小手，一起成為防災小達人」公益市集暨消防體驗活動，不僅提供台南古都假日親子共處好去處，更以寓教於樂方式，讓防火教育從小扎根。

▲台南市消防局第七大隊及中正分隊，19 日結合消友會第七辦事處及轄內各大廟宇，共同舉辦「大手拉小手，一起成為防災小達人」公益市集暨消防體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動地點位於中正分隊，是市定古蹟也是歷史最悠久的消防隊，消防隊中央的塔樓「火見樓」是日治時期建築，讓民眾學習消防知識，享受文青美食，更能漫步在文藝氣息薰陶的市定古蹟中;活動中除了設有 13 個輕食文創攤位，更規劃三大主題「防火小天才」、「滅火小小兵」、「救火小英雄」來供民眾體驗，民眾於市集攤位消費前，抽取題目卡回答消防問題，答對即可享有好禮及折扣;也由消防局婦女中隊運用消防專業知識來設計四個體驗關卡及氣球表演、消防人員深情演唱及互動，特邀請失親兒福利基金會，來宣達關懷失親兒全人發展宗旨及勵馨基金會宣達性別平等權等，讓消防人員公餘時間也不忘挺公益，更讓參與活動民眾、人員瞭解協會服務宗旨目的。

▲台南市消防局第七大隊及中正分隊，19 日結合消友會第七辦事處及轄內各大廟宇，共同舉辦「大手拉小手，一起成為防災小達人」公益市集暨消防體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，衷心感謝轄內各大廟宇響應聯合舉辦公益市集暨宣導活動來支持消防，也特別感謝失親兒福利基金會、勵馨基金會公益團參與，讓現 場人員瞭解基金會之服務宗旨;再次提醒夏季溺水案件頻傳，民眾在選擇戲水區域時， 必須留意該區域是否禁止入水以及是否有救生員巡視，進入山區戲水時要特別注意 氣候狀況。

▲台南市消防局第七大隊及中正分隊，19 日結合消友會第七辦事處及轄內各大廟宇，共同舉辦「大手拉小手，一起成為防災小達人」公益市集暨消防體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局是台南市民最堅強的後盾，期望能藉本次豐富多元的活動，透過各種防災體驗關卡及遊戲，讓大小朋友學習各項應變技能，成為防災的種子，消防局也強調堅持廉潔，杜絕任何貪腐情事，公事上依相關法規辦理，秉持正直誠信、專業尊嚴來落實職場安全。

▲台南市消防局第七大隊及中正分隊，19 日結合消友會第七辦事處及轄內各大廟宇，共同舉辦「大手拉小手，一起成為防災小達人」公益市集暨消防體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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