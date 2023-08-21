曝光柬埔寨豬仔影片致加重虐待　監察院糾正高雄地檢署

▲監察院糾正外交部與高雄地檢署。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

監察委員葉大華、紀惠容今（21日）上午舉行記者會，直指外交部未積極掌握柬埔寨人口販運國際情勢，意識到國人求助案件嚴重性，且高雄地檢署2022年8月發布破獲詐騙集團的新聞稿，卻未查證影片真實性，導致在柬埔寨的被害人遭加重囚禁與虐待，直至該年9月底才返國，患嚴重創傷後壓力症候群（PTSD），至今無法穩定工作，據此糾正外交部、高雄地檢署。

葉大華與紀惠容今天上午舉行「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困」記者會。

監察委員指出，外交部早在2021年1月至5月間，便已接獲54件民眾求助案件，但處理求助案件的積極度及敏感度不足，直到2022年3月發生與網紅BUMP的爭議後，5月才將案件轉請警政署、原民會等相關單位協助處理，此外，由於營救國人所需經費未符外交部「旅外國人急難救助實施要點」規定，有動支困難、使用率偏低、緩不濟急等問題，雖然行政院在2022年7月宣示編列新世代打詐計畫200億基金，然而，該經費非全數使用於海外救援，還需要由派駐的警政人員自行募款因應，導致救援工作延宕。

此外，監察委員表示，高雄地檢署2022年8月9日發布標題「國人遭誘騙赴杜拜高薪打工，慘被控制行動自由，檢調破獲杜拜電信詐欺及人口販運案，台籍主嫌2人經聲請羈押禁見獲准」新聞稿，卻未查證影片真實性，也未落實去識別化，不但誤植影片地點，導致影片中在柬埔寨被詐騙集團拘禁控制的被害人，遭中國籍雇主加重囚禁與虐待，直到其付贖後於2022年9月25日返國，至今仍因嚴重創傷後壓力症候群（PTSD）無法穩定工作，且事後高雄地檢署未提供該被害人相關輔導協助措施，也未究責相關違失人員，核有違失。

葉大華、紀惠容請行政院督導所屬積極檢討改進，包含「彈性運用海外急難救助經費」、「研擬提升駐外警察單位層級及人力」、「及時提供返台國人服務」、「進行案例研究及分析，據以研訂防範計畫、建立專責單位及配置人力」、「建立海外求職預警機制」、「切正重點宣導」。