台灣民意民調賴清德43.4%、柯文哲26.6%　藍質疑失真、綠態度保守

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）



記者陶本和、鄭佩玟、呂晏慈、袁茵／台北報導

台灣民意基金會21日發布最新民調，民進黨總統參選人賴清德獲43.4%支持，民眾黨參選人柯文哲獲26.6%支持，而國民黨參選人侯友宜則為13.6%。對此，賴競辦維持低調謹慎態度，僅表示9月會陸續推出政見，爭取更多支持；而國民黨主席朱立倫則質疑民調真實性，希望台灣民意基金會董事長游盈隆檢視一下抽樣樣本。

根據台灣民意基金會的民調內容，該民調詢問：「2024台灣總統大選，目前看來，將由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您傾向支持誰？」而民調結果顯示：43.4%賴清德，26.6%柯文哲，13.6%侯友宜，10.2%尚未能決定，6.1%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，當賴清德民意支持度飆上43%，柯文哲與侯友宜各自有27%和14％，已打破「兩邊和大於第三邊」的三角形原理，選情已非三足鼎立，而是「一強、一中、一弱」的競爭結構。他認為，該結構能否持續到明年選舉投票日，或許有可能，但也還是有變數。

對此民調，賴清德競選辦公室維持低調謹慎的態度，發言人郭雅慧表示，民調起伏會參考，感謝選民願意支持，會繼續努力並傾聽民意，接下來9月陸續推出政見爭取更多認同，力拚勝利。

國民黨主席朱立倫稍早被問及本次民調結果時反問記者，「你相信嗎？」他說，一個民調如果做的跟大家都不一樣，如果這樣，那賴清德就宣布當選了，跟其他人還有內參民調都不一樣，「游執行長是不是看一下是不是抽樣樣本有問題」？侯友宜受訪時則強調，他會堅定我的步伐往前走，民調一起打拚，最後一定會贏得勝選。

柯文哲陣營方面，辦公室發言人陳智菡表示，內部評估，現階段柯文哲的民調很難向上拓展，主要兩個原因，一是未間斷、來自民進黨輾壓式抹黑攻擊，二來是因為在野情勢渾沌，每天有各種風聲傳出，導致部分支持者卻步不急著表態。她說，可以看得出來柯文哲核心支持者非常穩固，而在侯友宜、郭台銘支持度持續低迷、民進黨執政不力、弊案纏身的狀況下，柯文哲仍有拓展空間。

▼台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會）

