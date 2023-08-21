同框賴清德後急喊「國民黨要加油」　陳錦祥：他選情很穩

▲賴清德（中）前往台北火聖廟參香時，陳錦祥（右）也現身 。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（21日）上午前往位於台北市大安區的火聖廟參香，會前拜會擔任主任委員的國民黨籍台北市前議長陳錦祥。針對媒體關注，賴清德是否當面爭取支持，陳錦祥澄清說，「我還是國民黨的」，也說賴清德選情很穩，國民黨要加油。

賴清德今天上午在陳錦祥、社民黨立委參選人苗博雅、民進黨立委參選人王閔生，以及多位民進黨公職、在地里長們陪同下，前往位於台北市大安區的火聖廟參香。

對於賴清德是否向陳錦祥爭取支持，陳錦祥受訪否認說，大家不要誤解，今天賴清德來參拜火德星君，這是非常自然的。他還說，參拜時他與賴清德站在一起，但後來致詞時沒有站在一起，「因為怕你們（媒體）做政治新聞」，自己講話很直接，「我還是國民黨的，為我們國民黨加油！謝謝！」

媒體追問，今天是否與賴清德聊到選情？陳錦祥脫口說，「選情他現在很穩啊，國民黨要加油，好不好？謝謝各位（媒體）」；媒體又問說，是覺得賴清德選情很穩，還是陳錦祥跟賴清德說他選情很穩？陳重申，「他（賴清德）很穩啊！國民黨要加油！」

▼賴清德致詞時，陳錦祥在場但並未入鏡。（圖／記者李毓康攝，下圖同）