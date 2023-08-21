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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯漢廷選士林北投　吳思瑤：停止仇恨、良善競爭

▲▼吳思瑤表示，台大學生選舉亂象非第一次，去年五月就曾發生過雷同事件。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／翻攝自吳思瑤臉書）

記者呂晏慈／台北報導

新黨台北市議員侯漢廷今（21日）宣布參選台北市第一選區（士林北投）立法委員，對戰民進黨立委吳思瑤、國民黨立委參選人張斯綱。對此，吳思瑤受訪回應，希望這場選舉停止仇恨、良性競爭、正面訴求，若侯只為意識形態參選，相當可惜；對於泛藍分裂，吳說，選舉是團結社會的機會，盼為選區謀福利。

吳思瑤今天上午受訪表示，尊重侯漢廷，也祝福侯漢廷，參選是台灣自由社會珍貴的事，她會捍衛這份自由，不管是一對一、多對一，均將穩紮穩打、全力以赴、努力再努力、以不變應萬變。

吳思瑤說，「我拚故我在」，她不是為了選舉才要打拚，也不是為了選舉才要戰鬥，過去她爭取最多的建設，問政評鑑全台北市第一名，都是鐵一般的事實，也是自己爭取連任的最強後盾，因為，政治良善、服務人民是她參選的起心動念，倘若參選是為了挑撥對立、製造仇恨，很難獲得人民認同。

吳思瑤意有所指地說，希望這場選舉是停止仇恨、良善的選舉，因為選舉是團結台灣與社會的機會，「良性競爭、正面訴求，我不會改變」，而侯漢廷的參選就是意識形態，他的意識形態很新黨，若只為此參選，非常可惜，期盼這場選舉可帶給北投良善的力量。

另外對於地方盛傳，侯漢廷2022年議員選舉票數高於張斯綱，張又無法成功整合藍營，未來可觀察，侯將用新黨黨籍或者無黨籍參選，以及民眾黨總統參選人柯文哲是否表態支持侯一事，吳思瑤僅說，對她而言，選舉是團結社會的機會，自己不會放棄為士林北投謀福利的機會。

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