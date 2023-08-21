士林北投立委三腳督　侯漢廷加入戰局：投給我就是在野大團結

▲侯漢廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

新黨台北市議員侯漢廷宣布投入台北市第一選區（士林北投）立委選舉，目前該選區現任為民進黨的吳思瑤，國民黨則派出台北市議員張斯綱挑戰，如今形成三腳督局面，是否會瓜分藍營選票各界關注。侯漢廷則說，投給他就是在野大團結。

侯漢廷表示，因為各方勸進，因為他有想完成的工作與使命，他絕對會贏得最後的勝利，完成下架貪腐政權，政黨輪替並且建設地方的使命。

侯漢廷指出，去年議員選舉落幕，他實無立刻轉換跑道心意，而是數月來地方服務及大局變化，心有所感。當他參與里長座談會及處理地方服務時，最大困境便是，這屬中央權責，議員無能為力。歷年來里長座談會，事涉中央案件比例約占三到四成，非台北市府能獨立解決。然而，許多立法委員們沒有意願為北市府添光，不出席里長座談，對案件解決也不夠積極。士林北投立委，如果不為士林北投爭取建設，不與地方政府合作解決難題，還有資格擔任士林北投立委嗎？

侯漢廷表示，人民需要的，是真正為地方喉舌的代議士，而不是一個為惡官與國家機器的代言人，過去這幾年下來，民進黨的吳思瑤正是扮演後者的角色，謹守黨意，不顧民意，強推萊豬，興弊除利，士北居民天怒人怨，如果沒有夠強力的人選，要下架她談何容易？因此數月來，越是接觸群眾，越能聽到勸進支持，不僅新黨，地方的國民黨幹部、前輩、黨工，希望他能參選，為地方發聲、為士林北投留下真正有戰鬥力，有行動力，有能力把民意帶進國會的一席。

侯漢廷強調，士北居民需要的，是真正有信仰、有理念，以民為本、且有「治理」能力的政治人物。論為民服務政績、問政品質、影響力、戰鬥力，他相信他是最能落實政見、造福士林北投的候選人，同時，選舉也是落實政治文化的改變，他將秉持初衷，維繫乾淨選舉風格，本人零看板零布條零旗幟，不砸大錢、靠勤跑、理念、政績，爭取認同。

侯漢廷說，他絕不在野互打，會依照自己的步調，展開政見、揭弊等記者會。不論從兩岸的困境、中華民國的發展、能源勞保的危機、黑金槍毒詐的猖獗，他都認為自己有能力，且能夠更進一步，為人民付出、為地方建設、為中華民國留火種、為兩岸和談闢出路，「我知道很多人擔心，是否有分裂問題？不用害怕，投給我，就是在野大團結；投給我，絕對能下架民進黨；投給我，就是士林北投居民的最佳利益！」