分析美麗島2024總統民調　吳子嘉：柯文哲本命區淪陷

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》公布2024總統大選上週最新民調，民進黨的賴清德38.3%、國民黨的侯友宜20.9%、民眾黨的柯文哲柯文哲20.2%。針對柯文哲近日支持度下跌，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，與他聲勢最高點時比較，可以發現他的本命盤淪陷，也就是20到39歲的民眾被被賴清德超前了。

吳子嘉在《董事長開講》說，比較《美麗島電子報》6月28日至6月29日與8月16日至8月18日調查，賴清德20到29歲支持者原28.8%、30到39歲34.2%，到了8月則變為35.8%、38.7%；柯文哲方面，6月20到29歲45%、30到39歲41.9%，8月掉為32.2%、29.8%。

吳子嘉表示，賴清德在20到39歲所有年輕數字領先柯文哲，代表柯文哲的本命盤淪陷，最大危機就是這裡。

吳子嘉指出，年輕選票原本是柯文哲的優勢，也是他原本對在野有貢獻的地方，因為他把20到39歲拿在手上，讓賴清德產生天花板，但現在年輕人走了，賴清德有機會吸收到年輕票，這對柯文哲是危機，而且1個半月的時間掉這麼多，最近這禮拜跌的原因就是新竹市長高虹安的案子，這對民眾黨是警訊。