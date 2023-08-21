組美國中西部賴清德後援會　卓榮泰：成為「信賴台灣世界隊」隊員

▲卓榮泰出席「美國中西部信賴台灣之友會」聯合成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

美國中西部信賴台灣之友會昨（20日）舉辦聯合成立大會，民進黨前主席卓榮泰致詞時分享近期觀看芝加哥小熊隊比賽的心情說，在明年選舉中沒有人是局外人，台灣人民不是觀眾，也不只是啦啦隊，大家一定要成為信賴台灣世界隊的隊員。

美國中西部信賴台灣之友會成立大會周末登場，包括芝加哥信賴台灣之友會總召集人邱垂洸、卓榮泰、新北市議員兼賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍、高雄市議員林智鴻與立法委員參選人曾柏瑜皆親赴現場，會中由卓榮泰逐一授旗給各地後援會幹部。現場有近300位支持者到場相挺，熱情高呼「Team Taiwan，挺台灣」、「總統勝選，國會過半」，展現團結氣勢。

卓榮泰致詞時表示，信賴台灣後援會已在多國遍地開花，在賴清德出訪期間，不論是抵達巴拉圭或美國，都可以看見許多熱情民眾穿戴支持賴清德的衣服和旗子，展現歡迎與支持。

卓榮泰分享近日觀看芝加哥小熊隊比賽的心情時，也提及台灣棒球特色的啦啦隊。他呼籲，在明年選舉中沒有人是局外人，台灣人民不是觀眾，也不只是啦啦隊，大家一定要成為信賴台灣世界隊的隊員。

卓榮泰指出，賴清德投入公共事務已將近30年，將自己的一生放在人民眼前接受檢驗，他能提出令國際信賴台灣的政策，是最合適的國家領導人，而「信賴台灣」多唸幾次，唸久了就變「心愛台灣」，希望大家可以共同支持心愛台灣的賴清德。