日相岸田文雄首度視察福島核電廠　決定「核廢水排海」時期

▲日相岸田文雄結束大衛營美日韓領袖峰會返國後，20日旋即前往福島核電廠視察。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前日媒引述消息人士說法，指出日本政府考量到福島縣近海漁業時程，最快將於8月底排放福島核電廠核廢水，為此政府持續和漁民協商。日本首相岸田文雄在結束美日韓領袖峰會返國後，決定首度前往福島核電廠視察，今（20）日上午已經抵達，預計將參訪ALPS處理設備、會晤當地漁業意見領袖。

根據《日本放送協會》，從美國華府大衛營返抵日本的岸田文雄，20日上午11時（台灣時間上午10時）已經抵達福島第一核電廠，預計針對積累在核電廠、含有氚「核處理水」（ALPS處理水、核廢水）稀釋排放入海計畫的準備狀況進行視察，此次是他首度視察排海相關設備，在結束和當地漁民會談後，他將針對排海日期做出最終決定。

在視察排海設備的同時，岸田文雄也將和東京電力公社株式會社相關幹部交換意見。

岸田文雄昨（19）日曾表示，目前已經到達綜合評估核廢水排海對當地漁業所產生的影響、並由國家做出最終判斷的階段。

▲日本福島核電廠將透過藍色輸送水管排放核廢水。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《每日新聞》，在視察完福島第一核電廠後，岸田文雄將在首相官邸接見日本全國漁業協同組合聯合會會長坂本雅信，目前相關行程仍在協商中，透過和漁業意見領袖展開會談的方式，安撫反對排放福島核廢水的漁民，向其說明計畫的安全性。

若岸田文雄能夠按照預定計畫視察完核電廠、和漁業意見領袖展開面談，將於22日召開閣僚會議，和經濟產業大臣西村康稔、復興大臣渡邊博道展開協商，針對核廢水排海日期做出最終決定。

據悉，原先《共同社》等日媒引述消息人士說法，預估日本政府決定將從8月下旬至9月15日以前開始排放核廢水，不過該報之後又表示，日本政府協調於8月底前做出最終判斷。