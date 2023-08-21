《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！　遺體飄出臭味才被發現

▲「櫻桃小丸子」中的角色「濱崎」原型濱崎憲孝20日被證實在家中孤獨死去。（圖／翻攝自推特）

記者曾羿翔／綜合報導

日本知名動漫「櫻桃小丸子」中的角色「濱崎」原型濱崎憲孝20日被證實在家中孤獨死去，享年57歲。據了解，濱崎憲孝的遺體飄出臭味被90多歲的女鄰居發現。女鄰居難過地說，濱崎憲孝是一個善良的人，我不知道為什麼他比我先走了。

綜合日媒報導，濱崎憲孝是「櫻桃小丸子」作者生活中真實存在的五位同學之一。在劇情中，小丸子還在班上跟濱崎傳過緋聞。濱崎的角色設定是一個非常開朗幽默且疼愛弟妹的人，可說是班上的開心果。報導也指出，現實生活中的濱崎憲孝的個性也相當活潑，曾經做過電台DJ、郵局職員以及計程車司機等工作。

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▲濱崎憲孝曾親自現身送別《櫻桃小丸子》作者櫻桃子最後一程。（圖／翻攝自微博）



發現濱崎憲孝遺體的90多歲鄰居表示，從某個時候，我突然就沒再看到濱崎先生了，我擔心發生了什麼事，所以我跑去他家門口詢問「濱崎先生你在嗎？」我聞到一股奇怪的氣味，才決定聯繫警察，當警察進去查看時，才發現濱崎憲孝已經死了，那是3個月前的事了。

《櫻桃小丸子》作者櫻桃子在5年前因乳癌病逝，享年53歲，舉辦告別式時許多摯友都到場追思，濱崎憲孝當時也特地現身，送櫻桃子最後一程，現場還擺出和漫畫中相似度100%的招牌表情，為感傷的告別式增添幾分溫馨與歡樂。