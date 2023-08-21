老董4658萬存款全進她戶頭　看護1關鍵逆轉無罪

記者黃翊婷／綜合報導

高雄朱姓女子自2006年起擔任游姓富翁的看護，後來兩人逐漸發展為同居關係，游男2017年間因病住院，她找來律師見證，將男方的財產4658萬餘元轉入自己的戶頭，事後遭家屬一狀告上法院。雖然一、二審法官皆依偽造文書等罪判處朱女有期徒刑2年，但高雄高分院更一審法官審理後認為罪證不足，逆轉改判無罪。

▲游男將財產留給照顧自己10年的朱女。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

游男生前是某機械廠老董，在農會有4658萬餘元的定存，另外在屏東滿州、高雄市三民區等地擁有16筆房產，還有4輛BMW；2006年間他聘請朱女擔任看護，沒想到兩人逐漸發展成同居關係，2017年10月、11月間他因為罹患肺癌住院，朱女也以同居人的身分協助照料生活起居。

不過，朱女在2017年11月15日找來律師錄影預立約定書，載明游男因為感念她長期照顧的情誼，願意將財產全權委託給她代為處理，並由游男蓋上手印完成立約。完成約定的隔日，朱女便將游男的定存解約，把4658萬餘元存款轉入自己的戶頭。

游男在2018年初病故後，家屬認為朱女利用游男病中意識不清的機會，未經同意取走存款，憤而提告偽造文書、詐欺等罪。一、二審法官審理後，皆認為約定書中確實沒有明確記載願意贈與4658萬餘元存款，因此判處朱女2年有期徒刑。

朱女不滿提出上訴，依據醫院護理師填寫的住院病患護理評估單記載，游男2017年11月15日上午9點的意識狀態欄僅勾選「嗜睡」，語言能力欄為「能理解」，聽力欄為「雙耳重聽」；該院胸腔科陳姓醫師也證稱，嗜睡是指病人睡覺時間增加，語言能力能理解是指把病人叫醒之後，可以跟他人對話，游男的狀態15日應該還算正常，是16日才有意識變化。

高雄高分院更一審法官指出，從護理紀錄和醫師證詞來看，游男至2017年11月15日晚上11點30分為止，並沒有出現意識不清的狀態，檢方以此起訴，顯然有疑義；另外，游男面對醫師、律師、2名農會人員的詢問，曾表示過「轉帳人是我老婆」，也說過不想將遺產留給兒女，本於無罪推定、罪疑唯輕的刑事訴訟法理，此案件的證據無法確切證明朱女犯罪，最終逆轉改判無罪，全案仍可上訴。