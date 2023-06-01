偷吃人夫1年半　她分手後被踢出愛巢！每月還要付1.1萬

記者黃翊婷／綜合報導

林姓女子與已婚的朱姓男子交往，對方在高雄市買了一間房子供她無償居住，然而，交往大約1年半之後，這段關係被正宮抓包，朱男決定分手，加上房子另有他用，因此希望她搬家，雙方為此鬧上法院。一審法官判林女應搬離住處，並按月給付1萬1542元的費用給朱男，她不滿提出上訴，日前仍被高雄高分院合議庭裁定駁回。

▲朱男與林女發生婚外情，分手之後卻因為房子問題鬧上法院。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

朱男在判決書中主張，他因為婚外情與林女交往，2020年6月間他購買一間位於高雄市的房子供林女無償使用，2021年11月間被妻子發現外遇，於是與林女分手，並希望將房子收回，沒想到卻遭持續占用至今，由於房子另有用途，他屢次溝通都被無視，這才決定提告，同時要求林女返還占用房子的不當得利，直到搬家為止，應該每個月支付相當於租金的1萬1542元費用。

對此，林女辯稱，房子並非無償提供，她有幫忙出資裝潢，雙方也訂有租賃契約，租賃期間至2026年2月1日，並約定她只需要給付每個月的管理費即可；況且2021年6月24日她遭到朱男毆打，雙方協議後，她撤回傷害告訴，這段感情也在當時寫下句點，分手後兩人協議，她每個月會支付2萬元租金到租期屆滿為止，她也有以轉帳方式匯款20萬元先交付了10個月的租金，並非無權占有房子。

然而，一審法官認為，林女聲稱有與朱男簽訂房屋租賃契約，但舉證證據不足，轉帳資料也看不出來是轉入誰的帳號，要求補正證據也沒有補上，加上房子確實是朱男所有，男方依法要求返還並無不妥，因此判她敗訴必須遷離房子，並從2022年2月8日起算到搬遷為止，每個月應給付1萬1542元給男方。

林女不滿提出上訴，但高雄高分院合議庭認為，林、朱兩人對於房子的使用借貸關係並未明定期限，朱男自然可以隨時請求返還，林女雖然聲稱在傷害事件中，雙方約定可以讓她無償繼續居住5年，然而2名證人皆證稱無人提議此事，和解內容也未載明這件事情，最終仍不採信她的說詞，裁定駁回上訴，全案仍可上訴。