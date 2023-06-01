　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷吃人夫1年半　她分手後被踢出愛巢！每月還要付1.1萬

記者黃翊婷／綜合報導

林姓女子與已婚的朱姓男子交往，對方在高雄市買了一間房子供她無償居住，然而，交往大約1年半之後，這段關係被正宮抓包，朱男決定分手，加上房子另有他用，因此希望她搬家，雙方為此鬧上法院。一審法官判林女應搬離住處，並按月給付1萬1542元的費用給朱男，她不滿提出上訴，日前仍被高雄高分院合議庭裁定駁回。

夫妻,情侶,家人,家庭,吵架,冷戰（圖／CFP）

▲朱男與林女發生婚外情，分手之後卻因為房子問題鬧上法院。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

朱男在判決書中主張，他因為婚外情與林女交往，2020年6月間他購買一間位於高雄市的房子供林女無償使用，2021年11月間被妻子發現外遇，於是與林女分手，並希望將房子收回，沒想到卻遭持續占用至今，由於房子另有用途，他屢次溝通都被無視，這才決定提告，同時要求林女返還占用房子的不當得利，直到搬家為止，應該每個月支付相當於租金的1萬1542元費用。

對此，林女辯稱，房子並非無償提供，她有幫忙出資裝潢，雙方也訂有租賃契約，租賃期間至2026年2月1日，並約定她只需要給付每個月的管理費即可；況且2021年6月24日她遭到朱男毆打，雙方協議後，她撤回傷害告訴，這段感情也在當時寫下句點，分手後兩人協議，她每個月會支付2萬元租金到租期屆滿為止，她也有以轉帳方式匯款20萬元先交付了10個月的租金，並非無權占有房子。

然而，一審法官認為，林女聲稱有與朱男簽訂房屋租賃契約，但舉證證據不足，轉帳資料也看不出來是轉入誰的帳號，要求補正證據也沒有補上，加上房子確實是朱男所有，男方依法要求返還並無不妥，因此判她敗訴必須遷離房子，並從2022年2月8日起算到搬遷為止，每個月應給付1萬1542元給男方。

林女不滿提出上訴，但高雄高分院合議庭認為，林、朱兩人對於房子的使用借貸關係並未明定期限，朱男自然可以隨時請求返還，林女雖然聲稱在傷害事件中，雙方約定可以讓她無償繼續居住5年，然而2名證人皆證稱無人提議此事，和解內容也未載明這件事情，最終仍不採信她的說詞，裁定駁回上訴，全案仍可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／林飛帆道歉了！　認有收到性騷報告
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
LIVE／人選之人是真的！女黨工爆遭導演性騷吃案　民進黨副祕
快訊／民進黨性騷吃案　蔡英文發聲了
快訊／口罩男被勸和不忍了！　「只是外遇或許能原諒」
導演身分曝！摸胸後噁問「睡得好嗎？」　對話全PO出
連千毅出發入獄！　「上背整片刺青露出」現身高鐵站
機車遭輾「彈跳一下」！　夫妻1死1重傷
快訊／民進黨：終止與該導演一切合作
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

約好離婚送房「前夫1招迴避」　她空等16年怒討700萬

瑪娃颱風強降雨！台七線復興段6處土石崩塌　緊急清除搶通

恐怖「飛天鐵條」插民宅屋頂！　高市府勒令停工...開罰18萬元

女廁撿到星巴克160元醇濃抹茶！她喝光挨告　貪心喝1杯噴3千

誤闖左轉道…女駕駛猛撞左轉機車！輾過夫妻「彈跳一下」釀1死1重傷

偷吃人夫1年半　她分手後被踢出愛巢！每月還要付1.1萬

「飛天鐵條」插進屋頂！住戶氣炸：如果插到人...建商噴幾下就閃

山區降雨！竹東122縣道「1人抱大樹」倒塌　砸中自小客...車頂扁了

到高中麻吉家烤肉「硬上他妹妹」　淫男賠30萬換免囚

氣爆瞬間曝光！台南食品工廠「猛烈晃動」　火光炸出面目全非

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

約好離婚送房「前夫1招迴避」　她空等16年怒討700萬

瑪娃颱風強降雨！台七線復興段6處土石崩塌　緊急清除搶通

恐怖「飛天鐵條」插民宅屋頂！　高市府勒令停工...開罰18萬元

女廁撿到星巴克160元醇濃抹茶！她喝光挨告　貪心喝1杯噴3千

誤闖左轉道…女駕駛猛撞左轉機車！輾過夫妻「彈跳一下」釀1死1重傷

偷吃人夫1年半　她分手後被踢出愛巢！每月還要付1.1萬

「飛天鐵條」插進屋頂！住戶氣炸：如果插到人...建商噴幾下就閃

山區降雨！竹東122縣道「1人抱大樹」倒塌　砸中自小客...車頂扁了

到高中麻吉家烤肉「硬上他妹妹」　淫男賠30萬換免囚

氣爆瞬間曝光！台南食品工廠「猛烈晃動」　火光炸出面目全非

談核電再動怒！「缺電不承認還騙來騙去」　侯友宜嘆：人民都傻子嗎？

莎曼珊確定回歸《慾望城市》！證實現身鐵粉嗨了　鬧翻凱莉5年心結曝

許嘉恬吃案前黨工性騷案　李德維批：民進黨說一套做一套

丟丟妹轉戰當主播「崩潰畫片曝光」！　自爆弱點：無法照稿說話

告白最容易成功的三大星座男！TOP 1不留遺憾追求法，當然能突破女孩心防

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

風・Luxury／愛馬仕錶上動物瘋自拍　木片鑲嵌老虎好傳神

SS級AV女優「雙中空倒出深溝」合照蔡阿嘎！二伯站前面…表情全被拍

只有今天！超商精品咖啡「買7送7」　指定冰品任2件0元起爽吃

颱風季特徵出現了！鄭明典驚「尺度極大」：幾乎能環繞整個地球

社會熱門新聞

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

妻懷孕後不給碰！人夫「無性生活30年」崩潰求離

快訊／陸軍體能鑑測意外！中校「5分鐘跳繩」休克

北市公車壓住行人雙腳　女痛苦哀號

名媛拿假包！　愛馬仕、香奈兒被查扣「民眾拍下全仿的」

5億高中生配偶遭《鬼滅之刃》打臉？　真相曝光

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

特斯拉國道「自動輔助駕駛」　凌晨衝破護欄車頭全毀2傷

E奶女網紅賣「掀奶茶」再爆賣淫　本人發聲

假碩士騙4高中當老師　偽造美國學歷遭起訴

5億高中生「配偶」辯：賴父脖有勒痕　《鬼滅之刃》打臉他

更多熱門

相關新聞

女沒戴安全帽拒檢　飆10條街撞上警車

女沒戴安全帽拒檢　飆10條街撞上警車

方姓女子2021年11月24日中午12時許騎車行經屏東縣東港鎮內關帝東港堤防路段，因為沒戴安全帽被警察攔下，她竟拒絕停車受檢，10分鐘內狂飆10條街，最後撞上警用機車被逮。方女一審被判處有期徒刑7個月，她不滿提出上訴，強調自己並非故意衝撞警車，是因為閃避不及才會撞上；二審合議庭經檢視密錄器影像之後，認為她確實沒有犯意，於是改判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

夫嫖妓、妻外遇　互告「兩邊都要賠」

夫嫖妓、妻外遇　互告「兩邊都要賠」

男友性侵女兒　母竟勸「給他做」

男友性侵女兒　母竟勸「給他做」

2歲娃遭虐到不哭鬧　父上訴下場更慘

2歲娃遭虐到不哭鬧　父上訴下場更慘

O型夫妻錯驗出A型女兒　他怒告卻輸了

O型夫妻錯驗出A型女兒　他怒告卻輸了

關鍵字：

高雄高分院

讀者迴響

熱門新聞

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

58歲楊繡惠突po超音波照！　

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸！　小54歲女友懷孕8月

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面