偷吃人妻被抓包「簽完和解書反悔」　小王慘賠140萬

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子2021年6月間與劉姓人妻前往摩鐵開房間，結果被女方丈夫、徵信社人員當場抓包，於是簽下和解書同意賠償160萬元；然而，陳男事後反悔，自認為當時受到圍堵、恐嚇，因此不願意履行和解書的條件。高雄高分院法官當庭檢視雙方談判時的錄影畫面，發現徵信社人員並無圍堵等不當行為，協商現場氣氛平和，最終不採信陳男的說詞，判他應賠償140萬元。

▲陳男和人妻共赴摩鐵開房間，被女方的丈夫抓包。（示意圖／ETtoday資料照，非本文事發地點。）

陳男在判決書中主張，2021年6月12日打算從摩鐵離開時，突然遭劉女的丈夫、鄭姓及白姓徵信社人員圍堵，並以「要不要處理」、「你家住哪我們很熟，你住在哪裡我們都知道」等言語恐嚇，還作勢毆打，因此被迫簽下賠償160萬元的和解書，但他每個月收入才4萬元，實在無力負擔，加上和解書是被逼簽立的，應當不用履行。

劉女的丈夫則表示，當天他抵達摩鐵就撞見妻子與陳男舉止親密，當場氣憤到大聲質問，但隨即被徵信社人員攔住，並無脅迫、恐嚇；至於說出「要不要處理」等話，是指如果雙方無法協議，將依法提起訴訟，到時起訴狀會寄到陳男家，不是脅迫用語。

劉女的丈夫接著說，陳男同意和解之後，徵信社人員馬上找來律師處理，並在律師見證下簽立和解書，之後雙方各自離開，過程中皆可自由使用手機對外聯絡，陳男還能討價還價、要求填寫保密條款，和解內容並非全然不顧對方的權益，況且這160萬元賠償約定是每個月給付1萬元，月收入4萬元應該可以負擔，如果自己確實有收到賠償金，自然也不會再提起民事賠償訴訟。

高雄高分院法官當庭檢視雙方在摩鐵談判的錄影畫面，劉女的丈夫目睹妻子與陳男共赴摩鐵，的確曾因情緒激動一度作勢打人、怒罵，但難認屬於惡害通知的恐嚇或脅迫行為；而徵信社人員一個站在旁邊、一個負責與陳男溝通，也沒有做出圍堵或故意阻擋等不當行為。

法官指出，錄影過程中2名徵信社人員行為舉止正常、語氣平和，沒有大聲咆哮或推打，而且雙方在和解書上簽名時，氣氛也很平和，劉女甚至可以在一旁滑手機，顯然當時他們並未受到圍堵或脅迫，最終不採信陳男的說詞。

考量到劉女已經賠償20萬元給丈夫，法官表示，依據《民法》規定，其他連帶債務人在給付賠償金額範圍內同免其責任，因此扣掉20萬元，判陳男應賠償140萬元，全案仍可上訴。