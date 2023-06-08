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社會 社會焦點 保障人權

人夫控妻外遇　女兒作證「叔叔夾菜餵進媽嘴裡」仍慘敗

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子質疑妻子外遇蔡姓男子，兩人不僅一同前往高雄市旗津遊玩、戴情侶帽，還會在用餐時夾菜餵食，因此決定提告求償60萬元。雖然陳家女兒證稱看見蔡男夾菜餵到媽媽嘴裡，但高雄高分院合議庭認為，不能僅憑女兒一面之詞判定，加上沒有其他具體明確的證據，最終裁定陳男敗訴，全案確定。

義大利麵,吃飯,餐廳,約會,女性,用餐,聚會,海鮮,料理（圖／CFP）

▲女兒聲稱媽媽和蔡男曾在出遊期間夾菜餵食，互動親密。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳男在判決書中主張，和妻子（雙方已在2021年間離婚）婚後育有一名女兒，2017年間妻子前往高雄工作之後，便開始疏遠自己，後來才知道，妻子和蔡男疑似發生婚外情，2019年8月間男方親自開車接送女方返回宿舍，還相約一起去高雄市旗津遊玩、戴情侶帽，用餐時甚至會夾菜餵食，逛街時也會牽手、搭肩，還曾帶上女兒一起去海生館玩。

陳男接著指控，2020年1、2月間公司舉辦尾牙，蔡男曾開車到火車站接妻子和女兒去宿舍，種種行為都已經超過一般男女交往的範疇，讓他受到極大的精神痛苦，因此決定提告求償60萬元。

對此，蔡男與陳妻皆否認交往並表示，兩人是因為工作認識，因為女方沒有代步工具，又想要帶女兒出去玩，男方出於好意幫忙開車載送，但並未一同出遊、戴情侶帽、夾菜餵食，也沒有在尾牙時前往火車站接人，雙方並無任何踰矩行為。

陳家女兒則在接受警詢時提到，媽媽與蔡男一起出遊時有十指緊扣牽手，男方還夾菜餵到媽媽嘴裡，戴同款情侶帽，「離婚是我媽媽的錯，因為她跟蔡男有曖昧，我是覺得我媽媽想跟蔡男在一起。」

然而，陳男在一審被判敗訴，他不滿提出上訴。高雄高分院合議庭認為，陳家女兒當時的年紀為12歲，已具有一定辨別是非的能力，若陳妻和蔡男真的有曖昧關係，基於常情，應當會避人耳目，而不是在與女兒一同出遊時做出親密互動，曝光關係；此外，女兒的證詞明顯受到父母離婚影響，摻雜個人主觀臆測，不夠客觀，因此不能僅憑單一證述就採納。

另外，陳男在此之前，曾對蔡男提告妨害婚姻與家庭，可是經過苗栗地檢署調查，並未查出具體明確的證據，最終予以不起訴。

合議庭認為，陳妻與蔡男之間的互動並未「超出友誼」，陳男主張配偶權益受到嚴重侵害，至今卻未能舉證，沒有理由依此求償，一審判決並無不妥，最終仍裁定駁回丈夫的上訴，全案確定。

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