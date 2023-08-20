花蓮狗貓躍動園區辦夏令營　民眾帶毛小孩「歸來･坐聊」

▲民眾攜家帶眷領著毛孩回園區參加社交活動，也忙著帶毛孩闖關、逛巿集。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府19日在狗貓躍動園區辦理「歸來･坐聊」活動，許多民眾陸續攜家帶眷還領著毛孩回園區參加活動，現場多隻狗狗相見熱絡的進行「社交活動」，民眾家人也忙著帶毛孩闖關、逛巿集。園區工作同仁看到每隻前來的狗貓動物均受到良好的照顧，也都替牠們高興有一個幸福的家庭。

花蓮縣長徐榛蔚表示，2021年12月14日啟用的狗貓躍動園區，不論是同仁帶毛孩走出去，還是邀請民眾前來，主要仍是希望讓民眾多認識新的動物收容所（狗貓躍動園區），也提升犬貓被認領養的機會。面對社會愈來愈多元的寵物飼養風氣，透過園區進行動物生命教育，體現尊重動物生命理念，讓人與動物可以共生共融，也為目前無主的動物儘力媒合找到幸福的出路。

農業處長陳淑雯說明，經統計鳳林狗貓躍動園區啟用迄今，入園犬貓數累計共1646隻次，媒合認領養數共293隻（犬246隻；貓47隻)。陳淑雯補充，非常感謝此次活動相關配合宣導的機關團體，包括農業部林業及自然保育署花蓮分署、花蓮縣警察局鳳林分局、花蓮縣中區社服中心、花蓮縣動植物防疫所、高橋動物醫院、花蓮縣野鳥學會等攤位伙伴前來共襄盛舉設攤，透過政策宣導與民眾互動，讓許多民眾、毛孩等都收獲滿滿。

繼上周小小獸醫體驗營活動後，讓多位民眾來到園區後的反饋意見，都對現今的動物收容所環境深深感到驚訝表示：「感受到縣府非常用心」、「這環境太好了」、「空間營造很棒，很有藝術化」、「味道沒有想像中的難接收」等。

▲透過園區進行動物生命教育，讓人與動物可以共生共融。

此次辦理的活動主題包括有：「晶片寵登拿好禮」、「迷你市集」、「歸來坐聊（收容所認養動物回娘家）」、「歸來大富翁」、「來尞躍動大尋寶」、「解碼兩棲爬蟲」。動防所補充，「歸來･坐聊」活動的名稱，主要是搭配在地文化語意，但誠摯的期許，每隻從園區離開的毛孩，都能獲得良善的照顧，有空回來園區坐坐玩耍，讓園區的同仁知道大家的生活過的很不錯。

徐榛蔚指出，透過每次活動用心規劃，都是希望能傳達給民眾對於動物應有的正確觀念與態度。9月24日即將在花蓮巿日出大道舉辦「2023世界狂犬病日暨動物保護認領養活動」，相關活動資訊會儘快公告推出，歡迎屆時各位民眾攜家帶眷伴同毛孩一到現場同歡。