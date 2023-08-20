　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／朱學恒臉書突遭「接管」！　大頭貼、封面全換

▲▼朱學恒。（圖／翻攝自朱學恒YouTube） 

▲朱學恒官方臉書大動作換上大頭貼、封面相片，疑似準備復出。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）

記者邱晟軒／綜合報導

名嘴朱學恒6月遭國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷後，將YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」改名為「即日起無限期停止公眾活動」，消失在螢光幕前。今（20）日卻大動作將擁有493K追蹤的臉書粉絲團大頭貼「萬事通事務所」換上新的大頭貼與封面。

朱學恒臉書粉絲團「朱學恒的阿宅萬事通事務所」稍早前更換新款大頭貼和封面照片，最新照片中出現了一隻拿著放大鏡的台灣黑熊，並斗大寫著「人在做天在看，監督政府，打擊歪哥，下架不良政客」。消息曝光後引發兩派網友留言熱議，「打擊了歪哥，那豬哥呢」、「是不是忍很久想出來噴人了呢」、「性騷犯還敢出來啊？」、「好好利用聲量監督政府」。

針對粉絲團大動作更換頭貼、封面照，「萬事通事務所新團隊」下午發表聲明說明，「非常感謝朱大聽到了我們的聲音，在我們的懇求之下，二話不說地將他的粉絲團和社團無償送給我們，成為我們對抗執政黨的助力。」

聲明稿強調，「我們是一群相信民主制度必須透過政黨輪替來實現的志士。」倡導團結並呼籲共同努力，以建立一個能夠對抗執政黨的基地。這份聲明也提到，不管你是爆料者、在野黨的民代、執政黨內部的吹哨者、看不慣執政黨的平民百姓都好，「我們歡迎各種各樣的合作，只要是為了政黨輪替，我們都樂意與你攜手抗戰。」

▲▼朱學恒官方臉書大動作換上大頭貼、封面相片。 。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）

▲朱學恒換上最新大頭貼、封面相片，高喊 「打擊歪哥，下架不良政客」 。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）

時間拉回到今年6月8日，鍾沛君在臉書發文指控，2022年時在一場餐會中遭到朱學恆強吻性騷，甚至還被嗆聲「反正妳明天也不會記得」。鍾沛君表示，過程中雖然拚命閃躲，但朱學恒竟再次強吻，讓鍾沛君難以忍受，「憤怒到不知所措的我馬上站起身說要走了」。

面對鍾沛君指控，朱學恆聲稱當時是喝到斷片，不記得做過什麼事，但是會負責，仍引發社會撻伐。事後他將所有的節目、活動都推掉，YouTube頻道也一度改名為「即日起無限期停止公眾活動」，不過7月初又改回「萬事通事務所」。

ET快訊
14年沒再交女友！　江國賓罕聊已逝前妻歡歡
泥醉女突全身搖動　驚醒痛哭「被X醒」
新莊淹了！他在馬路上「抓到魚」　照片全看傻
中華隊球員場邊1畫面！　名球評看到「拳頭硬了」
快訊／現身遊行被噓爆！　他上台鞠躬致歉
快訊／高雄男墜樓亡！　重摔「公車停靠站」身體扭曲變形
快訊／新北豪雨轟炸！　侯友宜：災變中心已強化三級開設
快訊／三峽老街淹了！　騎車路過如小河
快訊／朱學恒臉書遭「接管」！　大頭貼、封面全換

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直擊／賴清德濕髮遊行挨嗆「政治作秀」　賴競辦：會嚴肅看待

三隻小豬互動藏玄機？　簽署⾏⼈宣言「侯柯簽一起、郭旁邊沒人」

快訊／民調逼近4成天花板　賴清德樂喊：努力到勝利為止

雨彈轟炸！新北升級豪雨特報　侯友宜：災變中心已強化三級開設

快訊／批中國軍演「損人不利己」　賴清德：利用戰爭恐懼影響大選

快訊／朱學恒臉書突遭「接管」！　大頭貼、封面全換

台灣車禍死亡人數是日本6倍　柯文哲批政府「撒幣」應注重統計數字

快訊／藍委稱責任交給下任總統　侯友宜喊「車讓人、強讓弱」

快訊／賴清德挺凱道遊行提3承諾　支持「2040年行人零死亡」

「轉向與台灣對話」！　AIT敦促北京停止對台軍事施壓　

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

維珍銀河載首批觀光旅客　往返太空體驗無重力狀態

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

遇假警官！婦捧黃金衝當鋪　老闆察覺有異幫她保住35萬

柴咬圈圈＋狠甩蘿蔔田　同伴中彈嚇到原地彈起

台北廢土南運「一路亂倒」　10環保蟑螂被逮...5人收押

直擊／賴清德濕髮遊行挨嗆「政治作秀」　賴競辦：會嚴肅看待

三隻小豬互動藏玄機？　簽署⾏⼈宣言「侯柯簽一起、郭旁邊沒人」

快訊／民調逼近4成天花板　賴清德樂喊：努力到勝利為止

雨彈轟炸！新北升級豪雨特報　侯友宜：災變中心已強化三級開設

快訊／批中國軍演「損人不利己」　賴清德：利用戰爭恐懼影響大選

快訊／朱學恒臉書突遭「接管」！　大頭貼、封面全換

台灣車禍死亡人數是日本6倍　柯文哲批政府「撒幣」應注重統計數字

快訊／藍委稱責任交給下任總統　侯友宜喊「車讓人、強讓弱」

快訊／賴清德挺凱道遊行提3承諾　支持「2040年行人零死亡」

「轉向與台灣對話」！　AIT敦促北京停止對台軍事施壓　

GEN.G稱霸LCK奪冠！窒息式碾壓3:0擊潰T1　Delight機器人出手就見血

可惜！中華反曲弓女團遭南韓逆轉　射箭世界盃鍍銀

直擊／賴清德濕髮遊行挨嗆「政治作秀」　賴競辦：會嚴肅看待

王彩樺大女兒「只穿比基尼熱舞」！咬手指放電辣慘…網刷一排好評

謝京穎同居張書偉曝結婚計畫　情人節禮物竟「和前女友一樣」

大稻埕煙火「最終場主題」曝！民眾1點就來卡位　河岸被腳架佔滿

《快一秒的他》改編台灣電影　導演爆岡田將生「這點」贏原作

邀約會對象回家　蛇蠍女「酒摻殺蟲劑」他喝下狂吐30分鐘送醫

雨中遊行怒吼「還路於民」！余爸爸哽咽：老天的眼淚　沒人應喪命

客人酒醉叫車「沿路撒鈔票」！　10分鐘車程驚人花費曝光

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

快訊／台北市又現天坑！民生東路二段遭殃　顏若芳籲市府全面檢討

快訊／國民黨萬華立委人選難產！朱立倫5字回應了

快訊／朱學恒臉書突遭「接管」！　大頭貼、封面全換

「感覺沒做什麼」網疑賴為何民調4成

批藍在中正萬華要掛　郭昭巖認傳錯群組

幕後／郭營說客來不停　見柯文哲悍拒搭檔後竟改口「不會死挺」

LIVE／還路於民大遊行登場！　拋五大訴求「賴侯柯郭都現身」

柯文哲：大學學費該漲就漲　不漲是因噎廢食、本末倒置

雨彈轟炸！新北升級豪雨特報　侯友宜：災變中心已強化三級開設

影／中共徐州艦現蹤！　軍方公布海軍田單艦貼身緊盯畫面

「侯友宜9月民調會30％！」 　李乾龍批郭台銘沒誠信　

「賴侯柯郭」首度同場較勁！　「還路於民」遊行下午登場

國民黨名有中國、民進黨名沒台灣　柯文哲：台灣民眾黨以台灣為名

郭正亮曝最新民調賴清德39.4%　揭原因「簡單講就是有總統樣子」

更多熱門

相關新聞

懶人包扼殺思考　速成網紅變咕嚕

懶人包扼殺思考　速成網紅變咕嚕

社會一次又一次對於持有驚人網路聲量的人，濫用聲量，過度寬容輕放。這些人就算出超大的包，也可以拍一個道歉影片賺到更多的「抖內」或「點閱數」。這形成了一個「受歡迎或被痛恨，都是有聲量，都賺錢。」的怪異生態系統。

頻道換人？四叉貓揪細節「還是抖內朱學恒」

頻道換人？四叉貓揪細節「還是抖內朱學恒」

朱學恒YT頻道悄悄改名　準備復出？

朱學恒YT頻道悄悄改名　準備復出？

即／涉「強吻鍾沛君」朱學恒現身北檢！

即／涉「強吻鍾沛君」朱學恒現身北檢！

Metoo還有大咖名嘴未爆！王瑞德點名4人「勁爆線索曝光」

Metoo還有大咖名嘴未爆！王瑞德點名4人「勁爆線索曝光」

關鍵字：

朱學恒

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁吐滿地黑血！陸元琪曝心死關鍵

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

三師全落榜！台女「最愛男友職業」Top3

西勢美夜生活曝光　老司機：CP值蠻高

自豪長太帥「被大38歲女星包養13年」！他變富豪後悔了

小吳飛日本見「撞臉牛郎」！合照曝光網笑瘋

李玟血淚音檔燒到那英！網掀「她毀掉姚貝娜」2黑歷史

日雙胞胎拍AV合作150名女優　賺6600萬元下場慘

台男穿短袖「 連續3次」遭日本海關攔查

全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

人夫早洩！淚忍「老婆連劈2男」：我們的婚姻很變態

李玟學員躲4天發聲了！痛揭《好聲音》設局陰謀

劉雨柔哽咽曝離婚「真正導火線」！

19歲鮮肉男星驚傳被抓「涉性侵未成年」　《雲之羽》撤檔

更多

最夯影音

更多
陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面