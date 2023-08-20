快訊／朱學恒臉書突遭「接管」！　大頭貼、封面全換

▲朱學恒官方臉書大動作換上大頭貼、封面相片，疑似準備復出。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）

記者邱晟軒／綜合報導

名嘴朱學恒6月遭國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷後，將YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」改名為「即日起無限期停止公眾活動」，消失在螢光幕前。今（20）日卻大動作將擁有493K追蹤的臉書粉絲團大頭貼「萬事通事務所」換上新的大頭貼與封面。

朱學恒臉書粉絲團「朱學恒的阿宅萬事通事務所」稍早前更換新款大頭貼和封面照片，最新照片中出現了一隻拿著放大鏡的台灣黑熊，並斗大寫著「人在做天在看，監督政府，打擊歪哥，下架不良政客」。消息曝光後引發兩派網友留言熱議，「打擊了歪哥，那豬哥呢」、「是不是忍很久想出來噴人了呢」、「性騷犯還敢出來啊？」、「好好利用聲量監督政府」。

針對粉絲團大動作更換頭貼、封面照，「萬事通事務所新團隊」下午發表聲明說明，「非常感謝朱大聽到了我們的聲音，在我們的懇求之下，二話不說地將他的粉絲團和社團無償送給我們，成為我們對抗執政黨的助力。」



聲明稿強調，「我們是一群相信民主制度必須透過政黨輪替來實現的志士。」倡導團結並呼籲共同努力，以建立一個能夠對抗執政黨的基地。這份聲明也提到，不管你是爆料者、在野黨的民代、執政黨內部的吹哨者、看不慣執政黨的平民百姓都好，「我們歡迎各種各樣的合作，只要是為了政黨輪替，我們都樂意與你攜手抗戰。」

▲朱學恒換上最新大頭貼、封面相片，高喊 「打擊歪哥，下架不良政客」 。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）

時間拉回到今年6月8日，鍾沛君在臉書發文指控，2022年時在一場餐會中遭到朱學恆強吻性騷，甚至還被嗆聲「反正妳明天也不會記得」。鍾沛君表示，過程中雖然拚命閃躲，但朱學恒竟再次強吻，讓鍾沛君難以忍受，「憤怒到不知所措的我馬上站起身說要走了」。

面對鍾沛君指控，朱學恆聲稱當時是喝到斷片，不記得做過什麼事，但是會負責，仍引發社會撻伐。事後他將所有的節目、活動都推掉，YouTube頻道也一度改名為「即日起無限期停止公眾活動」，不過7月初又改回「萬事通事務所」。