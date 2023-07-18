YT頻道換人？四叉貓揪細節「還是抖內朱學恒」　網酸：升級成老闆

▲影片底下的贊助專區「還是給朱學恒」。（圖／翻攝自YouTube／萬事通事務所）

記者曾筠淇／綜合報導

朱學恒上月被國民黨台北市議員鍾沛君指控強吻、性騷擾後，道歉並將YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」改名「即日起無限期停止公眾活動」。不過，該頻道如今已更名為「萬事通事務所」，昨（17）日更上傳新影片。網紅四叉貓（劉宇）則揪出細節，「下方抖內連結還是給朱學恒沒有換喔 」。

該頻道改名「萬事通事務所」後，昨日上傳新影片，標題為「阿姐反抗軍：黃光芹專訪劉家昌」。對此，有網友質疑這代表朱學恒有意復出、在試水溫。

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四叉貓昨天也在臉書「四叉貓。劉宇（滾動）」上發文表示，「【親藍名嘴】朱學恒頻道重出江湖」，上個月才宣布會無限期停止公眾活動，結果不知是不是因為沒在7月16日這波抖內潮賺到，所以17日重新開啟頻道。

四叉貓也提到，節目雖由黃光芹主持，但是「影片下方抖內連結還是給朱學恒沒有換喔 ！原來『無限期停止』的承諾可以用這招繞過去喔？真是好聰明、好棒棒呢！」

四叉貓還在留言處底下貼出截圖，「備存抖內帳號，都是朱學恒的帳號」。底下網友也留言回應，「因為抖內太香了啊」、「哇！這樣也行」、「正常發揮啦！無限期就是隨時可以回來賺的意思嘛」、「直接升級成老闆，請員工來主持」、「無限期就......沒有限定哪個日期復出」、「會不會重回第一名啊」、「出來賺錢囉」、「真的是少賺一筆大的」。

▲第一個連結確實仍是朱學恒。（圖／翻攝自PayPal）

實際點擊影片下方的贊助專區連結，第一個帳號確實仍是朱學恒，後兩者則是贊助給「朱學恒的阿宅萬事通事務所」的Twitch平台。

針對此爭議，主持人黃光芹則在臉書解釋，「阿姐反抗軍」這是她的新節目，該節目由她主動接洽、由她自製和主持，「團隊是全新的，盈虧也自負」。黃光芹還說，「之前閒置的設備、器材和辦公室，由我無償使用，朱學恒並未跟我計價」。