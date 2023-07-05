快訊／涉「強吻鍾沛君」朱學恒現身北檢！3字回應記者

記者劉昌松／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君指控，名嘴朱學恒於2022年對她性騷擾，引發外界軒然大波，而朱學恒也於6月向台北地檢署告發自己，引發各界議論，但因朱告發狀語焉不詳，檢察官今天以他字案傳朱到案說明確認提告內容，並提供朱個人的通訊內容作為後續調查依據。面對媒體，他回應「不評論」。

▲政治評論家朱學恆現身北檢說明自己告發自己一案。（圖／記者劉昌松攝）

鍾沛君於6月8日晚間在臉書發文，2022年8月6日晚上與朱學恒、其他友人在餐廳包廂用餐，朋友Ｈ夫婦離開包廂後，前腳才走，坐在對面的朱學恒立刻站起身，繞過餐桌，往坐著的她走過來，毫無預警的抱住強吻稱「反正妳明天也不會記得。」

鍾沛君說，她用力的撇過頭閃躲，然後朱學恒走回座位坐下，「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」就在這時，朱學恒竟然再次走回來，肆無忌憚地又親了她，憤怒到不知所措的她馬上站起身說要走了。

朱學恒第一時間也於直播中道歉，但卻稱自己那天喝到斷片，完全記不起來了。朱學恒的說法完全無法平息眾怒，最後只能被迫暫停所有直播，還有取消所有通告。

朱學恒12日在個人臉書粉專PO文，自稱已遞狀向台北地檢署「告發」自己、願主動面對司法調查。但訴狀內容有關告發事項，僅有「所發生如2023年6月8日鍾議員於Facebook 所批露之事件」。鍾沛君當時不滿，批朱再次證明毫無悔改之心，浪費資源演這齣司法大戲。