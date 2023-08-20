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社會 社會焦點 保障人權

聯結車閃燈逆行逼讓路！駕駛氣炸：苗栗三義無政府　警回應了

 

記者蔡文淵、郭玗潔／苗栗報導

開車上路務必遵守交通規則，否則挨罰的同時，還有可能造成危險！一輛賓士聯結車行經台13線三義鄉路段時，疑似因前方有垃圾車執行公務，駕駛不耐久候就逕自跨越雙黃線車道逆向行駛，還閃燈示意其他車退讓，被民眾拍下PO網，氣得痛罵「台灣苗栗三義無政府狀態」。對此，苗栗警方回應，PO網民眾可於7日內將影像上傳交通違規檢舉專區檢舉，經查證屬實後將依法舉發。

▼賓士聯結車駕駛違規逆向，還閃燈要求讓路。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼賓士聯結車駕駛違規逆向，還閃燈要求讓路。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

這名網友在臉書社團「爆料公社」上傳影片，當時他駕車行經台13線水美街一帶，對向的車道因為有垃圾車、回收車行經，因此交通較為壅塞，沒想到就在他直行時，對向車道的一輛賓士聯結車突然闖出，開始逆向前行，將整條車道完全堵住。

更加離譜的是，賓士聯結車堵住整條路，停在該網友面前，還閃燈示意他退讓，離譜的事件讓他氣得將影片PO上網，痛斥「台灣苗栗三義無政府狀態」。

貼文引起廣泛討論，不少網友出言撻伐，「就算要超垃圾車，也不是他大車超，他前面還那麼多小車。當然雙黃線不能逆向超車」、「全拖這樣開，應該是要奔喪」、「把聯結車當坦克，對向有車沒在怕」、「我會卡死他車頭不給過，大家都來慢慢耗，要輸贏就下來吧」、「說個笑話～台灣的職業駕駛。」

不過，也有不少駕駛留言回擊，因為前方有垃圾車正在清運，加上現場車道狹窄，是在逼不得已的情況下才會逆向，且按照常理來說，不會有人停等在垃圾車後面，會逆向超車的人不在少數。

對此，苗栗警也回應，影像中聯結車跨越雙黃線駛入來車道，依道路交通管理處罰條例第45條1項3款，可處1400至1800元罰鍰，另外還需記違規1點。目前苗栗警分局尚未收到正式檢舉，PO網民眾可於7日內將影像上傳交通違規檢舉專區檢舉，經查證屬實後將依法舉發。

警方強調，提醒民眾道路是供大眾交通往來之用，駕駛各類車輛務必遵守交通規則，以確保行車安全。

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關鍵字：

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