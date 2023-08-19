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賓士聯結車「雙向道逆行」閃燈逼讓路！駕駛氣炸：苗栗無政府

記者柯振中／綜合報導

開車上路務必遵守交通規則，否則挨罰的同時，還有可能造成危險！一名男子日前駕車行經苗栗一處雙向車道，沒想到竟有輛賓士聯結車跨越雙黃線逆行，甚至還閃燈示意退讓，氣得他痛罵「台灣苗栗三義無政府狀態」，影片曝光以後，瞬間引起一陣撻伐。

這名男子在臉書社團「爆料公社」上傳影片，當時他駕車行經台13線水美街一帶，對向的車道因為有垃圾車、回收車行經，因此交通較為壅塞，沒想到就在他直行時，對向車道的一輛賓士聯結車突然闖出，開始逆向前行，將整條車道完全堵住。

更加離譜的是，賓士聯結車堵住整條路，停在男子面前，還閃燈示意他退讓，離譜的事件讓他氣得將影片PO上網，痛斥「台灣苗栗三義無政府狀態」。

▼賓士聯結車駕駛違規逆向，還閃燈要求讓路。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼賓士聯結車駕駛違規逆向，還閃燈要求讓路。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

貼文引起廣泛討論，不少網友出言撻伐，「就算要超垃圾車，也不是他大車超，他前面還那麼多小車。當然雙黃線不能逆向超車」、「全拖這樣開，應該是要奔喪」、「把聯結車當坦克，對向有車沒在怕」、「我會卡死他車頭不給過，大家都來慢慢耗，要輸贏就下來吧」、「說個笑話～台灣的職業駕駛。」

不過，也有不少駕駛留言回擊，因為前方有垃圾車正在清運，加上現場車道狹窄，是在逼不得已的情況下才會逆向，且按照常理來說，不會有人停等在垃圾車後面，會逆向超車的人不在少數。

無論網路上風向怎麼說，聯結車駕駛跨越雙黃線逆向是事實，且畫面也被清楚拍了下來，這種違規行為不但會挨罰，還可能造成其他用路人危險，得不償失。

 
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