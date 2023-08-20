盲彎跨雙黃線逆向超車…3重機撞慘了！全場看怒：真．山道猴

▲車禍片段令網友聯想到「山道猴子」。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這個應該職業賽車手也閃不掉……」有網友貼出一段行車紀錄器影片，畫面是重機騎士的視角，他前面有一輛紅牌重機，對向則在塞車，有一整排汽車。就在一處左彎路段，對向一輛欲超車的重機突然衝出，逆向撞上紅色重機後，又波及到拍攝者。不少網友想到近日爆紅影片「山道猴子的一生」，直嘆太寫實。

有網友在「●【爆廢公社二館】●」貼出這段行車紀錄器，只見當時對向在塞車，拍攝者的車道則相當順暢。沒想到在某處要左彎的路段，卻有重機騎士跨越雙黃線，違規逆向超車。這無預警的一幕，紅色重機和原PO皆閃避不及，分別被直接撞上、受到波及，機車零件當場噴飛。

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影片引發譁然，「台灣機車很方便，但就是很多人喜歡當隨便」、「誰遇到誰倒楣，盲彎看不到敢這樣逆向騎」、「後面那台也被擊落……逆向真的很要命啊」、「這種喜愛超車逆向的，是不是應該吊銷執照？有夠夭壽的～」、「想要晚7天回家也不是這樣的吧！」

不少人則聯想到近日爆紅的YouTube影片「山道猴子的一生」，「盲彎逆向超車？山道猴子的一生嗎」、「山道猴子的一生！現實版」、「真．山道猴」、「跟山道猴子的結局有90%像，倒楣的是原作是撞卡車，自己送走自己；現實版是帶走自己的同時也把別人帶走。」