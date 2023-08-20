賴清德出席還路於民大遊行　黃揚明評：當家去鬧事

▲民進黨總統參選人賴清德（右二）。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」20日下午1點舉辦還路於民大遊行，民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，以及潛在總統參選人鴻海集團創辦人郭台銘都將出席，引來各界關注。不過，資深媒體人黃揚明認為，作為執政黨，到現場就是「當家去鬧事」。

黃揚明在《週末大爆掛》說，行人安全問題不是藍綠問題，是誰都會碰到的，就是誰有誠意去解決，而身為政府官員，有實際公權力，要拿出對策，而不是跟著去抗議。

黃揚明指出，在野去參加活動，是告訴大家他們跟人民站一起，執政者去是當家去鬧事，因為如果你做得好就沒人會上街頭。

為了擺脫台灣是行人地獄惡名，交通部日前在行政院會報告「行人交通安全政策綱領」，跨部會訂定短、中、長期計畫，宣示政府貫徹執行改善行人交通安全的決心，並清楚揭示道路交通事故死亡人數2030年前降低30%之目標，長期朝「零死亡願景」（Vision Zero）邁進，而「道路交通安全基本法」之立法，預定9月送立法院審議。

「行人零死亡推動聯盟」認為，行人零死亡願景始於行人安全，但人民要的不僅僅是「不要死」而已，更需要「好好走路、好好生活」，因此提出5大訴求，包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制並、推動零死亡願景。