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幼教問題亂象頻傳　「共融、共好」幼教場域論壇台南登場

▲針對國內幼教問題，台南市幼兒教育發展協會主辦的「共融、共好」幼教場域論壇，19日於長榮酒店舉辦，集思廣義共謀良策。（圖／記者林東良攝，下同）

▲針對國內幼教問題，台南市幼兒教育發展協會主辦的「共融、共好」幼教場域論壇，19日於長榮酒店舉辦，集思廣義共謀良策。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣少子化嚴重，政府雖推出多項政策與補助，卻也因此衍生出許多意想不到狀況和出現多頭馬車亂象，由台南市幼兒教育發展協會主辦的「共融、共好」幼教場域論壇，19日於長榮酒店舉辦，集思廣義共謀良策。

▲針對國內幼教問題，台南市幼兒教育發展協會主辦的「共融、共好」幼教場域論壇，19日於長榮酒店舉辦，集思廣義共謀良策。（圖／記者林東良攝，下同）

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台南市幼兒教育發展協會理事長王華勇表示，台南市有近6百家的幼兒園，分公立、非營利、準公共及私幼4大類，收費價位不一，校務特色也不一，讓許多家長無所適從，不知如何選擇；以幼兒園來說，不同結構，政府給予的補助皆不相同，幼兒園的收費也不盡相同，從每月千元至近萬元都有。造成收費混亂的情況。而老師因薪水高低，甚至出現因薪水差異流竄在各園所亂象。

▲針對國內幼教問題，台南市幼兒教育發展協會主辦的「共融、共好」幼教場域論壇，19日於長榮酒店舉辦，集思廣義共謀良策。（圖／記者林東良攝，下同）

研討會共分4大主題，包括現行教保服務機構經營模式與問題、幼兒園政府資源分配現況與合理性，特殊兒與教師情緒管理、幼教現場人才缺口等議題，邀請專家學者與園所共同交流、分析和探討。

▲針對國內幼教問題，台南市幼兒教育發展協會主辦的「共融、共好」幼教場域論壇，19日於長榮酒店舉辦，集思廣義共謀良策。（圖／記者林東良攝，下同）

王華勇指出，目前幼兒園分4大類，政府提供的補助不同，加上各幼兒園「先天條件」不一，即使政府提供補助，恐無法全面達到一定素質以上；政府除掌握資源，更壓制私幼收費，業者苦不堪言，建議政府應持開放態度，讓家長依照需求，為孩子挑選適合的園所，業者也能依其需求，為孩子量身打造課程。

▲針對國內幼教問題，台南市幼兒教育發展協會主辦的「共融、共好」幼教場域論壇，19日於長榮酒店舉辦，集思廣義共謀良策。（圖／記者林東良攝，下同）

此外，近年來，屢傳幼兒園不當管教和虐兒事件，協會認為其實恐非單一面向可以涵蓋，如特殊兒愈來愈增加，有的甚至尚未確認或發現，幼童不知如何表述自我，容易情緒失控，也加重老師負擔，或也因此出現老師情緒管理失當，值得各方重視。

王華勇說， 雖然少子化導致幼兒人數逐年減少，然令人感嘆的是，幼師竟然也逐年減少，「缺師」情況相當嚴重，除育才，如何有效留才，更是官方應加以關注。協會希望透過論壇，除讓第一線園所提出問題，引起政府重視，也透過產官學界三方合作，希望未來任何幼教政策和議題，都能相互溝通，聆聽建議，讓台灣的下一代幼苗，能夠得到最好的照顧。

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