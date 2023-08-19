台南市府籲請林業署把握天候及潮汐　積極進行雙春保安林破口修復

▲台南雙春海岸保安林遭杜蘇芮颱風侵蝕產生12公尺寬破口，台南市政府請農業部林業及自然保育署嘉義分署，把握天候及潮汐，積極進行破口修復。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有關台南雙春海岸保安林，遭杜蘇芮颱風侵蝕產生12公尺寬破口修復進度，市府已於8月7日邀請中央相關機關單位進行會勘，獲得中央同意分工辦理搶修，市長黃偉哲籲請農業部林業及自然保育署嘉義分署，把握天候及潮汐，積極進行破口修復，以解決雙春海岸侵蝕問題。

台南市長黃偉哲非常關心雙春保安林缺口修復進度，籲請林業署把握天候及潮汐積極趕工，並請水利署也配合林業署施工進度，適時進場進行養灘，以維海岸安全。

台南市府水利局表示，經洽林業署嘉義分署，本案於8月7日會勘後參酌專家建議工法，依點工購料辦理採購太空包、竹樁、木樁等材料及加工，已加速完成採購於8月14日完成點交驗收，8月18日已完成施工便道整理及材料運送，目前機具及材料已在現場完成整備，等退潮水位條件許可時，即可進行太空包封堵及打設木樁加固作業，期能於下次大潮來臨前完成；而五河局亦會以搶修搶險開口契約，配合嘉義分署針對封口後方予以加高培厚，後續市府將與中央聯繫，確實掌握缺口封堵進度，以解決雙春海岸侵蝕問題。