陪女兒應徵工作要求「也要請我做」！　一連串超扯面試提問網看傻

▲一名媽媽帶女兒來應徵仙草店工作，狂妄的態度讓老闆最後決定不請了。（圖／示意圖，翻攝自 Pixabay）

圖文／CTWANT

彰化某間知名仙草店老闆在臉書發文透露，日前有一名女孩在媽媽陪同下來應徵工作，面談過程中，這位陪女兒面試的媽媽，一下嫌店裡冷氣不夠涼、一下嫌椅子放得不夠多，還強調店家不能讓女兒用手清洗店內鍋具，並要求母女都要一起錄取，奇葩又無理的面試要求讓老闆直言無法配合，貼文引來上萬網友朝聖，不少人直呼：「請媽媽帶回家自己養吧！」

彰化知名仙草店在粉專發文指出，本月17日下午，有一對母女來應徵工作，老闆在面試女孩過程中，女孩的媽媽不斷插話，打斷老闆的面試。老闆回憶，女孩媽媽一下反應：「你們冷氣要再加裝這樣不夠涼」、「你們這邊要洗東西嗎？我女兒不能洗東西」、「你們這裡怎麼沒放一些椅子」，老闆基於禮貌，讓面試能順利進行，當下沒有太多情緒，客氣的表示會盡量安排。

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▲仙草店老闆還原面試過程，直言這位媽媽這樣保護小孩，這樣小孩之後出社會很辛苦。（圖／翻攝自臉書）

結果才一面試完這位女孩，對方媽媽卻一屁股坐下說：「換我了，我也要應徵」，老闆聽了馬上回：「我們目前只請ㄧ個人」，可是女孩媽媽卻強硬的說：「我要來幫我女兒工作，如果不請我，我女兒就不做了」。

面對這麼「強勢」的面試者，老闆依舊維持客氣的態度，委婉的說：「如果有確定，公司會打電話聯絡妳們，謝謝」，女孩媽媽則不客氣回：「要等多久，妳們開公司的都這樣說，結果一個都沒打電話來」，這下讓老闆徹底被惹毛，直接回「還是妳們先去找別間公司，我這邊沒辦法配合妳的要求」，最後這對母女倆氣憤轉身走人。

老闆感嘆表示：「從頭到尾我都很客氣的說話，我真的覺得小孩不能這麼保護，這樣出社會會很辛苦的。年紀比我們大很多的人都在努力了妳們還有什麼理由不拼命」。而這麼特別的面試經歷，也引來超過3萬人按讚，網友紛紛直言，「叫媽媽開個公司自己當老闆娘吧」、「這樣很難在社會上生存競爭」。

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